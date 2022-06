Chiara Nasti, frecciata di Paola Turani sul gravidanza gate. È guerra social

Volano stracci social fra due primedonne di Instagram come Chiara Nasti e Paola Turani. Nelle scorse ore le due influencer se le sono date di santa ragione (si fa per dire…) con una serie di commenti al vetriolo sotto ad un post di Francesca Barra, giornalista moglie di Claudio Santamaria. Ma cosa è accaduto precisamente?

Tutto nasce da un post della Barra che commentava le recenti controverse dichiarazioni di Chiara Nasti. L’attuale compagna di Zaccagni giorni fa ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua che a detta sua le donne che in gravidanza prendono molto peso si “svaccano”. Un termine, quello usato dall’influencer, non propriamente azzeccato (per usare un eufemismo) che ha scatenato non poche polemiche.

Francesca Barra (come tante altre, fra cui Anna Munafò) si è scagliata contro la Nasti, sottolineando come non abbia senso preoccuparsi di critiche del genere, soprattutto se le donne si sentono felici così, purché ovviamente “la ciccia sia controllata da un medico”. Sotto a questo post, a questo punto, Paola Turani ha colto la palla al balzo per criticare a sua volta la Nasti, con queste parole:

“20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”? No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso. Un abbraccio”.

Poteva dunque Chiara Nasti esimersi dal rispondere ad un commento di una “collega” del genere? Ovviamente no. La risposta della diretta interessata è arrivata in poche ore e non avrebbe potuto essere più velenosa:

“Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di “seguitemi ricambio”… Leccare il c… alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei”.

Chiara Nasti contro Paola Turani: i precedenti

Fra le due influencer ci sono in realtà vecchi rancori, evidentemente mai del tutto sopiti. A fine 2020, Chiara Nasti aveva criticato Paola Turani dopo che quest’ultima aveva pubblicato un video in costume da bagno come messaggio contro il body shaming.

Chiara Nasti aveva lasciato intendere che il messaggio della Turani, per quanto di per sé interessante e positivo, fosse stato lanciato per raccogliere like e approvazione da parte dei follower. Il commento era arrivato anche in considerazione del fatto che, secondo la Nasti, Paola Turani si era modificata la foto ad hoc prima di pubblicarla. Sulla carta, insomma, sembra quasi che la Turani non stesse aspettando altro se non l’occasione giusta per sferrare il suo colpo. La vendetta, si dice, è un piatto che fa servito freddo.