Chiara Nasti e Zaccagni, gender reveal: fiocco azzurro o rosa?

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno svelato il sesso del loro secondo genito: è una femmina. La coppia ha fatto un gender reveal più sobrio rispetto a quello per il primo figlio, Thiago.

Poche settimane fa è stata annunciata la gravidanza. Dopo molti sospetti, infatti, Zaccagni, dopo aver segnato goal, si è messo la palla sotto la maglietta, per mimare un pancione, svelando appunto che sua moglie è incinta. Da qualche giorno lei racconta come sta vivendo questa seconda gravidanza che le sembra più difficoltosa della prima. Ha anche parlato dei possibili nomi.

Ha infatti confessato che, nel caso in cui fosse una bambina, le piacerebbe chiamarla Barbie, ma nessuno è d’accordo. Allora l’opzione ricadrebbe o su Jennifer o su Kimberly.

Oggi il gender reveal le ha confermato di aspettare una bambina. Una grossa scatola da cui sono usciti tanti palloncini rosa: in estate la famiglia si allargherà e Thiago avrà presto una sorellina.

Nel post tanti commenti di vip, in molti sospettavano che fosse una femmina. Tra questi Giulia De Lellis che ha commentato: “Ma ovvio ovvio ovvio“. E anche Taylor Mega: “Oddioooo sono troppo felice per voi. Tutte le Hermes ecco a chi andranno“.

Le rivelazioni della Nasti in gravidanza

Qualche giorno fa, su Instagram, Chiara ha dato il meglio di sè svelando cosa fa nonostante sia incinta, da molti è stata criticata.

L’influencer, rispondendo ad alcune domande degli utenti, ha ammesso di mangiare molto cibo crudo, cosa che invece è sconsigliata. Ha anche detto che le donne che sono attente a queste accortezze quando sono in dolce attesa, in realtà “sono delle esaurite”. Tra queste domande, per lei scomode, le è stato chiesto anche se continuerà a farsi i colpi di sole e lei ha ammesso che si farà la tinta senza problemi.

Chiara ha voluto sottolineare come nel passato “tutte queste restrizioni” non esistevano e i bambini nascevano comunque sani, per questo ha deciso di non tenere in considerazione i consigli che in genere una donna in gravidanza tende a rispettare.

Anche in questo caso la Nasti, anziché starsi zitta ed evitare la polemica, ha detto ciò che pensa, scatenando, com’era prevedibile, delle critiche.