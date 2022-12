Chiara Nasti e Zaccagni: ecco la data e la location del matrimonio

L’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni si sposano. Il settimanale Chi, nel numero in edicola il 21 dicembre, annuncia che il 20 giugno 2023 la coppia convolerà a nozze. Per l’occasione hanno scelto Villa Miani, una bellissima dimora storica con vista sulla Capitale dove stanno organizzando un party per 200 invitati.

La coppia ha da poco avuto un figlio, Thiago, nato il 16 novembre. I due ragazzi si sono messi insieme a giugno 2021 ma hanno ufficializzato il loro amore solo a dicembre 2021. Prima di Zaccagni, l’influencer ha avuto un flirt di qualche mese con un altro calciatore, Nicolò Zaniolo, che oggi milita nelle fila della Roma. Inutile dire che questo “passaggio” da Zaniolo a Zaccagni ha provocato molti sfottò e molte polemiche.

Quando Zaniolo con la Roma ha vinto la Conference League i tifosi giallorossi hanno fatto un coro poco carino, per usare un eufemismo, verso Zaccagni e la Nasti. Hanno cantato: “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“. Il calciatore ha risposto con dei sorrisi e si è scatenata la polemica.

Molti utenti Instagram sotto le foto della Nasti hanno fatto lo stesso mettendo in dubbio la paternità del giocatore della Lazio. L’influencer che spesso ha dimostrato di essere molto impulsiva non è riuscita a non rispondere a quegli sfottò indelicati: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”.

Sui social si è gridato subito al body shaming e ne è nata una nuova polemica. Capendo forse di aver esagerato la Nasti ha cancellato poco dopo il commento ma ormai era troppo tardi perché in molti avevano fatto lo screenshot che ha iniziato a circolare ovunque. Ma questa non è l’unica polemica che ha coinvolto la coppia. Ha fatto molto discutere anche il modo in cui hanno deciso di scoprire il sesso del bambino.

Il gender reveal

Per il gender reveal party del loro primo figlio Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno affittato l’intero stadio Olimpico. A molti questa scelta è sembrata esagerata e ne è nata una polemica. Così mentre il 18 maggio lo stadio Olimpico si tingeva di azzurro sui social sono arrivate ondate di critiche alla coppia. Non solo da gente comune, ma anche da personaggi pubblici, colleghi della coppia. Gli è stato dato dei “cafoni”, delle persone poco umili che vogliono solo ostentare la loro ricchezza.

L’influencer non si è fatta intimidire e ha risposto a tutti gli odiatori dei social così: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile! Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso!”. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù”. Anche in questo caso la risposta della Nasti ha complicato le cose e ha comportato nuove e numerose critiche alla coppia.