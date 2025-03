Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, tolto segui dai social: si teme crisi

Si teme aria di crisi tra l’influencer Chiara Nasti ed il calciatore Mattia Zaccagni. Alcuni indizi hanno difatti lasciato pensare ad un momento difficile per la coppia. Nello specifico alcuni fan hanno notato nelle ultime ore che i due hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social. Inoltre è da un po’ di tempo che sia lei che lui hanno smesso di pubblicare foto che li ritraggono insieme e qualche ora fa Chiara ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia abbastanza criptica, la quale lascia credere che possa essere accaduto qualcosa. Analizziamo meglio tutti i dettagli.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sempre mostrati molto affiatati. La coppia ha difatti spesso pubblicato sui social foto in cui erano insieme, tuttavia è da un po’ di tempo che queste immagini non si vedono più. E’ stato proprio questo il primo campanello d’allarme per i fan dei due, i quali hanno notato nelle ultime ore un ulteriore dettaglio. L’influencer ed il calciatore hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Cercando tra i follow di entrambi, difatti, l’altro non figura. Questo dettaglio lascerebbe quindi pensare che tra i due possa esserci aria di crisi.

Ad alimentare ulteriormente i sospetti dei loro fan è stato anche un altro particolare. Qualche ora fa Chiara Nasti ha difatti condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale una storia abbastanza criptica. Nello specifico si tratta di un messaggio ricevuto probabilmente da un suo amico che la invita a respirare e a reagire, in quanto alcune cose sono fuori dal nostro controllo.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano. Un utente le ha difatti chiesto cosa pensasse dell’accaduto e se avesse qualche informazione in più in merito. Deianira ha quindi condiviso una storia per rassicurare i fan della coppia. Nello specifico ha precisato come non sia successo nulla di grave e che probabilmente si tratta solo di un momento di fragilità per Chiara.

