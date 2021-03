Chiara Nasti contro Giulia Salemi sulla questione ‘costumi copiati’

Chiara Nasti interviene e si scaglia contro Giulia Salemi. Non si tratta di un duro attacco, ma la fashion blogger napoletana fa notare la sua disapprovazione. In queste ultime ore, l’influencer è venuta a conoscenza della bufera in cui l’ex gieffina è finita insieme a Eleonora Rocchini. Di recente, entrambe hanno lanciato una linea di beachwear, rispettivamente la SMMR e Maison Roel. In particolare, la modella italo-persiana è stata accusata di aver copiato alcuni costumi del brand della Nasti, Plum Ethérée. Il costume in questione sarebbe intero, con scollo quadrato. Nella linea di Chiara è presente come body ed è conosciuto con il nome Kim. I follower della fashion blogger hanno subito notato la somiglianza, visto che il costume del brand della Salemi porta lo stesso nome!

Un altro costume ha gettato sia lei che la Rocchini nella bufera. In questo caso, si parla del bikini nero con anello e laccetti. A detta di molti utenti sui social, entrambe si sarebbero ispirate alla Nasti e a Belen e Cecilia Rodriguez. Va considerato, inoltre, che le linee di Giulia ed Eleonora sono uscite nello stesso periodo. C’è chi è convinto che tale costume sia identico a quello presente in uno store cinese con il prezzo di 8 euro!

Ed ecco che ora parla della questione proprio Chiara Nasti, che fa riferimento solo al modello Kim, che sarebbe stato copiato da Giulia Salemi. La fashion blogger, attualmente fidanzata di Nicolò Zaniolo, condivide lo screenshot dell’articolo del Corriere della Sera, riportando una parte del titolo e dell’introduzione. La Nasti cancella il nome “Giulia Salemi” e lascia la parte in cui si comprende che potrebbe averla copiata.

Non solo, riporta anche la parte in cui viene detto esplicitamente che in molti hanno notato nel brand della Salemi delle similitudini con quello suo. Lei stessa ora scrive: “Don’t copy me, be yourself girlsss (Non copiatemi, siate voi stesse ragazze). Con affetto”. Oltre ciò, chiede ai fan durante un video: quando “quei Kim” sono stati copiati? Non manca la risata da parte della Nasti, evidentemente scocciata dalla notizia.

Intanto da parte della diretta interessata non è arrivata ancora alcuna replica. Ormai è da qualche giorno che si parla della questione, ma né la Salemi né la Rocchini hanno deciso di commentare l’argomento.