Chiara Nasti a Temptation Island 2019 con i suoi costumi

Chiara Nasti a Temptation Island 2019: la sorella di Angela approda nel reality di Canale 5 con il suo brand

Con i suoi costumi Chiara Nasti approda a Temptation Island 2019. La sorella di Angela farà da sponsor a questa nuova edizione del noto reality delle tentazioni su Canale 5. Il suo brand Plume Etheree vestirà le ragazze che si trovano all’interno del programma. A rivelarlo è la stessa fashion blogger, attraverso il suo profilo Instagram, qualche ora fa. Scendendo nel dettaglio, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne afferma di non vedere l’ora di guardare la prima puntata di questa nuova edizione. Chiede subito dopo ai suoi fan se seguiranno anche loro il reality. Ed ecco che annuncia la grande notizia: il suo brand vestirà le protagoniste della trasmissione. Pertanto, la Nasti rivela ai suoi fan che costumi, body e kimono di questa nuova edizione portano la firma del suo brand. Un grande passo per la fashion blogger, che ogni giorno registra importanti risultati con la sua azienda, con i fan che continuano a sostenerla.

Chiara Nasti e Plume Etheree: i costumi e i body della fashion blogger a Temptation Island

“Siamo lo sponsor con Plume Etheree, quindi tutte le ragazze avranno i nostri body, costumi, kimono”, annuncia Chiara, attraverso le Stories di Instagram. La sorella dell’ex tronista appare con un grande sorriso, mentre informa i fan del nuovo passo. Ovviamente questa notizia non può non rendere felici i suoi fan. Nel corso della prima puntata, è stato possibile vedere pure il nome della linea Tezenis, durante le presentazioni tra tentatori e coppie. Intanto, anche Angela sta seguendo il programma, come dimostra l’ultima Storia da lei condivisa. “Tutti connessi, super curiosa”, scrive l’ex tronista su Instagram, pubblicando la foto della messa in onda. La più piccola delle sorelle Nasti non sta trascorrendo un periodo molto sereno. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la situazione per lei è diventata abbastanza complicata da gestire. Già durante l’esperienza sul Trono mostrava difficoltà nel digerire i commenti negativi.

Chiara e Angela Nasti sempre unite: la fashion blogger sostiene la sorella dopo Uomini e Donne

Chiara, sin da subito, ha dimostrato di essere fortemente legata ad Angela. Quando è scoppiato il caso sulla fine della brevissima storia con Alessio Campoli, le due sorelle si sono mostrate molto unite. Infatti, più volte la fashion blogger ha preso le difese dell’ex tronista. Quest’ultima, ricordiamo, è stata duramente accusata dal pubblico. Con il tempo, Angela riuscirà sicuramente a rimettere a posto il tutto.