Chiara Giordano, sorprendente post sulla vendetta dell’ex moglie di Raoul Bova

Raoul Bova travolto dallo scandalo degli audio indirizzati a Martina Ceretti, modella 23enne con la quale avrebbe avuto un flirt. Il caso è deflagrato, con tutte le conseguenze del caso tra cui la rottura totale del divo con la compagna Rocio Munoz Morales. Di riflesso, in questi giorni, è tornata al centro dell’attenzione anche l’ex moglie dell’attore, Chiara Giordano. Anche perché la madre di quest’ultima, la ‘temuta’ avvocata divorzista Annamaria Bernardini de Pace, ha deciso di difendere legalmente l’ex genero. Una mossa che ha sorpreso tutti, considerando che i rapporti tra Bova e la suocera parevano essere ghiacciati. Ma ci sarebbe un altro fatto alquanto curioso e inaspettato. Bova, in questo momento ultra delicato dal punto di vista personale, avrebbe trovato un sostegno anche nell’ex moglie.

Qualche giorno fa, il magazine Chi ha sostenuto che la Giordano sta dando manforte emotivo a Bova, conoscendone i suoi pregi e i suoi difetti. Dopo la separazione traumatica, avvenuta 13 anni fa, con Raoul avrebbe mantenuto un rapporto civile, per il bene dei figli avuti assieme. A far credere che in questo momento Chiara sia dalla parte dell’attore c’è anche un post che lei stessa ha pubblicato nelle scorse ore. Trattasi di un post alquanto interessante e del tutto inatteso. Tra le sue storie Instagram, Giordano ha fatto apparire una foto di Johnny Depp, corredandola con la seguente didascalia: “Lui non ha pubblicato la sua vendetta. Ha fatto una ritorno che non aveva bisogno di didascalie. Questo è un riepilogo”.

Per chi non lo sapesse, Depp, per anni, è stato al centro di uno spinoso caso giudiziario. Fu trascinato in tribunale dall’ex moglie Amber Heard, che lo accusò di fatti gravissimi. Alla fine vinse il divo hollywoodiano. E perché mai Chiara Giordano, proprio in questo momento, ha citato Depp con tanto di didascalia sulla ‘vendetta‘? Naturalmente si è ben guardata di contestualizzare il suo post. Ha preferito divulgarlo senza riferimenti particolari a persone o cose. Ma tutto spinge a credere che sia stato un gesto a favore di Bova, una sorta di riflessione in cui si sostiene che, quando si agisce senza perfidia, non c’è bisogno di vendette. Basta ripresentarsi sulla scena con dignità.

L’intera vicenda che ha travolto Raoul è complessa e delicata. Pare che Rocio Munoz Morales abbia tagliato tutti i ponti con l’ex compagno e che, come spiegato dal Corriere della Sera, voglia chiedere l’affidamento esclusivo delle figlie. Si prospetta una battaglia legale lacrime e sangue. Bova potrà contare sull’aiuto legale dell’ex suocera e sembra che possa anche contare sulla solidarietà dell’ex moglie.