Chiara Giordano, rivelazioni “dolorose” sull’ex Bova e cosa fa oggi

Chiara Giordano, la figlia di Annamaria Bernardini de Pace, è tornata a parlare della dolorosa separazione dal divo Raoul Bova, con il quale ha avuto due figli, Alessandro Leon (nato nel 2000) e Francesco (venuto alla luce nel 2001). La donna, intervistata dal quotidiano La Repubblica, ha ricordato quanto ha sofferto per la fine del suo matrimonio, naufragato nel 2013. L’ex marito, subito dopo il crac sentimentale, si è legato sentimentalmente alla collega Rocio Munoz Morales, con la quale ha avuto altri due figli, Luna (2015) e Alma (2018).

Chiara Giordano torna a parlare dell’ex marito Raoul Bova

In particolare la Giordano ha ricordato che a 26 anni, nel 2000, è nato il suo primo figlio e che dopo pochi mesi è rimasta nuovamente incinta: “Nello stesso tempo ho fatto la produttrice cinematografica per seguire il lavoro di Raoul Bova, il mio ex marito. Ci siamo conosciuti giovanissimi nel ’97, ci siamo aiutati nel lavoro, poi la storia nel 2013 è finita”. La 50enne non si è nascosta dietro a un dito, raccontando di aver vissuto un momento parecchio difficile a livello personale quando ha visto naufragare il matrimonio. Un consiglio che darebbe ad altre donne che si trovano nella medesima situazione da lei affrontata?

“A imparare dalle difficoltà, dalle cose facili non si apprende. Come tutte le cose che finiscono, c’è stato un periodo doloroso nella mia vita, che ho dovuto vivere in pubblico. Sono riuscita a ritrovare la forza dentro me stessa. Mi dicevano di fare sport, di provare lo yoga, io continuavo a stare male, poi incredibilmente un’amica mi ha portato una sera a una lezione di ballo. Un due, tre quattro… ed è scattato qualcosa, sono uscite parti di me che non conoscevo, risorse che avevo, ma non io lo sapevo”.

Secondo la Giordano, quando si soffre, è necessario lavorare su se stessi. Da esperta di animali (si è laureata in veterinaria), ha spiegato che anche “in natura gli animali fanno una evoluzione, rompono il guscio”. “Noi non dobbiamo scappare da questa crescita che ti fa trovare altri equilibri, anche attraverso la sofferenza”, ha aggiunto.

Quando le è stato chiesto se pensa di aver commesso errori per quanto riguarda la fine del matrimonio e di come poi ha trattato il post nozze, ha così risposto: “Sicuramente ce ne sono stati, ma io ho sempre fatto il meglio di quello che potevo in quel momento, credo di essere molto leale”.

Il rapporto con la madre Annamaria Bernardini de Pace, il nuovo compagno e cosa fa oggi

Sempre con il quotidiano La Repubblica ha anche abbondantemente parlato del rapporto con la madre, sottolineando che le ha insegnato che “nella vita si può veramente riuscire a fare tutto, ma che è importante fare le cose bene, se poi portano al successo, allora meglio ancora”. La figura materna, ha aggiunto sempre l’ex moglie di Raoul Bova, è un suo punto fermo.

Oggi è felice al fianco di Andrea Evangelista, incontrato proprio grazie al ballo, disciplina in cui si sta impegnando a livello professionale: “Mi occupo della produzioni di show di ballo, spettacoli impegnativi dal punto di vista organizzativo. E Veterinaria? L’ho fatta durante il Covid, Luca Josi mi ha coinvolto in una trasmissione per Teamvision, non ho perso la passione”.

Andrea ha 15 anni meno di Chiara. Per lei, tale differenza, non è assolutamente un problema. Come poc’anzi accennato, si sono conosciuti grazie alla danza. Lui è un ballerino e coreografo. Dopo il primo incontro, aveva raccontato la Giordano in una precedente intervista, non era accaduto nulla. Lei in quel periodo non era dello spirito giusto per aprirsi con un uomo. Qualche mese dopo la musica è cambiata e la love story è decollata.