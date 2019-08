Chiara Ferragni posta un video ma scoppia la polemica: ecco perché

Chiara Ferragni posta un video su Instagram ma esplode una grande polemica. Ecco il motivo

Chiara Ferragni è molto amata ma purtroppo, spesso e volentieri, non viene compresa da chi la segue. L’influencer mondiale viene travolta dalle polemiche frequentemente e questa non è sicuramente una cosa piacevole. Sfortunatamente ciò è successo anche poco fa, i suoi followers infatti hanno avuto nuovamente da ridire. Chi segue giornalmente Chiara Ferragni e quindi la conosce da un po’, sa benissimo quanto ami condividere alcuni momenti della sua vita con le persone che la seguono. Di recente, la famosa esperta di tendenze è volata a New York per degli impegni lavorativi e non vedeva l’ora di far ritorno a casa. Intanto, Leone, il suo figlioletto, è andato in vacanza con la nonna Marina Di Guardo mentre Fedez si è dedicato alla costruzione del nuovo album. Oggi Chiara è tornata a casa a Milano e dopo poche ore è tornato anche il piccolo Leone. La Ferragni ha voluto documentare il momento in cui ha riabbracciato suo figlio ed è in quel momento che è esplosa una vera e propria bomba.

Chiara Ferragni, il video in cui riabbraccia il figlio fa infuriare il web

Non appena ha saputo che il suo piccolino stava arrivando, Chiara è corsa fuori per accoglierlo e riabbracciarlo. Leone appena ha rivisto la sua mamma ha sorriso e felice ha teso le braccia verso di lei. Chiara Ferragni era davvero tanto emozionata. Cosa non le hanno perdonato i suoi followers? Il fatto che abbia ripreso il dolce momento con il suo smartphone per poi postare il video su Instagram. In tantissimi infatti le hanno consigliato che alcuni momenti vanno vissuti senza avere sempre lo smartphone fisso tra le mani. Peccato, ancora una volta la Ferragni voleva far qualcosa di carino ma non è stata compresa.

Chiara Ferragni: “Io racconto me stessa”

Chiara lo ha sempre detto e lo ha ribadito anche nell’intervista rilasciata per il magazine Grazia, del quale lei ha diretto l’ultimo numero. La Ferragni, ama raccontare se stessa e la sua vita. Del resto, lo ha fatto sin da piccola. Sin da quando impugnava la videocamera di sua madre e filmava dei particolari momenti della sua vita, come ad esempio i viaggi che faceva con la sua famiglia.