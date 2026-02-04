Chiara Ferragni vicina a Netflix: si parla di pressing e cachet importante

Chiara Ferragni avrebbe ricevuto una proposta allettante da parte di Netflix. La piattaforma sarebbe disposta a concederle un cachet importante per avere la sua storia sulla piattaforma. Pare che, dopo Prime Video, anche il colosso dello streaming starebbe puntando sull’imprenditrice digitale, che si sta riprendendo dopo aver vissuto un vero proprio incubo. La televisione le sta facendo un corteggiamento serrato e ai fan non dispiacerebbe rivederla sul piccolo schermo.

Di recente, è uscito fuori che la Ferragni avrebbe dato buca all’ultimo minuto a Verissimo. Ciò è accaduto dopo la fine dell’incubo vissuto a causa del caso Pandora, che l’ha vista vicina a scontare una pena. L’imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata e, in queste settimane, sui social network appare raggiante. Oggi il nuovo numero del settimanale Chi annuncia che presto Chiara potrebbe realizzare un documentario incentrato sulla sua vita.

“Netflix ha iniziato un vero e proprio pressing sull’imprenditrice per realizzare una docuserie a lei dedicata”, si legge tra le pagine della rivista. Pare, però, che la famosa imprenditrice digitale non sia così sicura di compiere questo passo. Infatti, pare che sia “dubbiosa”, tanto che la firma ancora non sarebbe arrivata. Per convincerla sembra che il colosso dello streaming le abbia offerto proprio un bel cachet. A quanto pare, il denaro non basta e la Ferragni potrebbe a oggi aver bisogno di altri elementi per ricostruire ciò che è andato distrutto.

Di sicuro, con una docuserie potrebbe ripercorrere per bene questo ultimo periodo trascorso a cercare di ricomporre la sua carriera, che prima del caso Pandoro era stellare e ricca di soddisfazioni. Insieme a Fedez, aveva creato il regno del Ferragnez, che affascinava i loro fan e li coinvolgeva giorno dopo giorno. Ma ecco che tutto è andato in pezzi e ora la docuserie su Netflix potrebbe portare Chiara a svelare anche i dettagli legati all’improvvisa rottura con il rapper, oggi felicemente impegnato.

Nel 2021 insieme avevano registrato la serie per Prime Video, The Ferragnez. Qui hanno raccontato la loro quotidianità, arrivando a girare una seconda stagione, con tanto di crisi portata sul piccolo schermo. A far discutere era stato l’episodio speciale legato al Festival di Sanremo, dove pare sia iniziato il periodo buio per la coppia. Ora la Ferragni ha sicuramente imparato a dare importanza alle scelte che fa, per evitare di cadere di finite di nuovo in un tunnel infinito.