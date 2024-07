Chiara Ferragni via dai social: incubo infinito, dettagli e retroscena

Forse nemmeno nei suoi incubi peggiori Chiara Ferragni avrebbe pensato che sarebbe stato così difficile risalire la china. Tutto ciò che toccava fino a qualche mese fa si trasformava in oro, nel vero senso del termine. Soldi a palate e sponsorizzazioni di vario tipo con brand big a livello globale le riempivano le tasche e facevano aumentare la sua immacolata fama. Poi il Balocco-gate e uno tsunami reputazionale che l’ha mandata al tappeto, polverizzando la sua credibilità.

Negli ultimi mesi la star di Instagram è tornata a essere presentissima sui social, anche se non sono mancati momenti in cui si è eclissata. Quello attuale è uno di questi: sono ormai 5 giorni che la sua bacheca Instagram non viene aggiornata. L’ultimo stop simile era avvenuto quando l’ex marito si trovava in ospedale. Che cosa succede? perché è sparita di nuovo?

Attualmente la Ferragni non sta sponsorizzando alcunché. Le aziende non vogliono accostare i loro marchi alla sua figura. Troppo pericoloso imprenditorialmente. C’è pure stata una sorta di prova in tal senso: in un paio di occasioni a Balocco-gate già scoppiato l’influencer ha tentato di ‘collaborare’ con un paio di strutture alberghiere ed è finita malissimo. Centinaia di utenti hanno riempito i profili di tali realtà imprenditoriali di insulti, assicurando che mai avrebbero alloggiato da loro.

Dunque che fare? In questo momento l’ex moglie di Fedez sta provando a reinventarsi in diversi modi. Dai video ‘adolescenziali’ su TikTok, ai post Instagram con la ‘family’, fino ai contenuti con le persone comuni che pare vogliano trasmettere il messaggio sotteso che anche lei è una del ‘popolo’.

C’è poi la questione figli: non può più mostrarli sui social. Ed è una grana mica da poco dal punto di vista di engagement. Nel folle mondo della rete, i minori sono una miniera di ‘empatia’ e innescano una montagna di reazioni dolci. D’altra parte lei lo sa bene visto che per anni li ha mostrati a più non posso. Fedez però avrebbe detto stop a tale esposizione dopo la separazione. Altra tegola per la sua ex moglie dal punto di vista della visibilità.

Per un motivo o per l’altro, gli stratagemmi messi in campo fino ad ora per riacquistare blasone e credibilità non stanno funzionando. Probabilmente in questi giorni la Ferragni è sparita dai social per pensare a nuove strategie, a nuovi percorsi da intraprendere. Il problema è che con una reputazione andata in frantumi ogni idea parte azzoppata e con poche possibilità di vedere sviluppi favorevoli. Tempi bui per la fu regina di Instagram.