Chiara Ferragni si è vaccinata e lancia un importante messaggio (Foto)

Chiara Ferragni si è vaccinata contro il Covid. L’imprenditrice ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino e ha documentato sui social il momento. Ha pubblicato una foto dell’attimo in cui riceve il vaccino e sebbene per qualcuno poteva tenerlo per sé, la verità è un’altra. Questo è uno dei casi in cui essere influencer diventa davvero importante ai fini sociali. Chiara Ferragni e Fedez sono diventati un punto di riferimento per tanti giovani e soprattutto una fonte di ispirazione. Questo grazie alla tenacia di realizzare i propri sogni e al coraggio di crederci fino in fondo, ma non solo. I Ferragnez sono scesi in campo e si sono impegnati in prima persona nella lotta contro il Covid, e non solo.

Per questo sono oggi tra i veicoli più importanti per arrivare ai giovani. Non a caso Giuseppe Conte telefonò alla coppia per chiedere loro una mano nella sensibilizzazione all’uso della mascherina. Insomma, se è riconosciuta ormai la professione di influencer è sempre bene che siano dei buoni esempi in tutto, non solo in campo di moda e bellezza. Per questo la foto di Chiara Ferragni vaccinata e il messaggio che ha scritto assumono una certa rilevanza. Da oggi in Lombardia le vaccinazioni sono aperte a tutti gli over 16 e Chiara è stata di sicuro tra i primi giovani a vaccinarsi, ma non di certo l’unica.

Nel suo messaggio sotto la foto ha scritto che per lei è stato un momento molto emozionante, sebbene sembrasse lontano alla fine è arrivato. Ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid e ne è felicissima, dopo più di un anno di isolamento e paura questo è il primo passo verso una vita normale. Ha invitato tutti ad aderire alla campagna vaccinale, affinché tutti insieme si riesca a mettere fine a questo incubo. Un messaggio scritto non a caso in inglese, perché la sua platea è mondiale. Anche nelle storie ha ripreso il discorso vaccino:

“Sono super felice, mi sembra di vedere una luce alla fine del tunnel dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato dalla nostra vita. Mi raccomando, vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire da questo incubo”

Francesca Michielin ha commentato il post riconoscendo l’importanza di questo messaggio. C’è stata in realtà una pioggia di grazie rivolti alla Ferragni e anche la cantante ha voluto ringraziarla per aver condiviso il momento. Come ha scritto anche la Michielin, è davvero importante sensibilizzare in tal senso la gente. Tanti sono d’accordo con lei.