Chiara Ferragni: il suo film è da record, lei fa una grande sorpresa ai fan

Chiara Ferragni, il suo docufilm è da record. L’influencer, ieri, ha fatto una meravigliosa sorpresa ai suoi fan

Ieri, 17 Settembre, Chiara Ferragni – Unposted è arrivato nei cinema italiani. Il docufilm che racconta la vita e i sogni realizzati di una delle influencer più amate al mondo era davvero tanto atteso. Così tanto che i biglietti di alcuni cinema si sono subito esauriti. Il successo, grande, anzi, abnorme, era quindi previsto. Chiara Ferragni, così, ha pensato di fare una grande sorpresa ai suoi fan presentandosi in due differenti sale di proiezione. Lo stupore è stato quindi tantissimo. I seguaci della grandiosa esperta di tendenze sono rimasti a bocca aperta quando se la sono trovata dinnanzi nel cinema in cui si erano recati. Per loro è stata quindi una grande emozione ma lo è stata anche per Chiara stessa. Lei a questo docufilm teneva davvero tanto perché, come ha da sempre sostenuto, grazie ad esso la gente potrà conoscerla per quello che è davvero.

Chiara Ferragni ringrazia fa una sorpresa ai fan e fa loro una sorpresa

“Tramite i social si vede solo il 30-40% di quello che faccio, di quella che sono e penso che con questo documentario si arrivi ad una percentuale maggiore”, ha detto Chiara tempo fa e non c’è nulla di più vero. Grazie al suo docufilm è riuscita in un’altra missione: è arrivata dritta al cuore dei suoi fan. Tantissimi di loro, infatti, subito dopo la proiezione si sono detti emozionati e commossi e a dimostrazione di ciò ci sono i tanti messaggi che hanno inviato direttamente a lei su Instagram. La Ferragni, poi, poche ore fa ha annunciato raggiante: “Chiara Ferragni – Umposted segna due diversi record: numero 1 al botteghino con oltre 51.000 spettatori e miglior partenza del 2019 per un film italiano. Che dire? Vi amor, grazie di questo traguardo. Spero continui a piacervi”. Nel video, che trovate in basso, potrete vedere la sorpresa fatta ai fan.

Chiara Ferragni e la risposta alle critiche: “Io sono super contenta”

Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Venezia, sono tante le persone che hanno mosso delle critiche nei confronti del docufilm. Chiara, però, ha mostrato ancora una volta di essere una donna molto intelligente. La sua risposta ha infatti chiuso tutte le bocche: ““Ci sono state recensioni di tutti i tipi, alcune positive, alcune negative e alcune vie di mezzo. Io sono super contenta di quello che è stato creato. Se cercate un film d’autore, Chiara Ferragni – Unposted non è questo”.