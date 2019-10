Chiara Ferragni-Unposted: il documentario sbarca su Amazon Prime

Quando esce il documentario di Chiara Ferragni su Amazon Prime

Dopo il grande successo ottenuto al cinema, il documentario di Chiara Ferragni sbarca su Amazon Prime, la piattaforma streaming di film e telefilm creata da Amazon. Chiara Ferragni – Unposted, questo il titolo dell’opera che ha sbancato il botteghino lo scorso settembre, uscirà il prossimo venerdì 29 novembre. Ovviamente sarà possibile vedere la pellicola in tutti i 200 paesi in cui il servizio è disponibile. La collaborazione tra la moglie di Fedez e l’azienda rende felici ambedue le parti: sia Chiara sia Amazon si sono detti entusiasti di questa collaborazione che, siamo sicuri, sarà assai proficua. Il documentario è stato diretto da Elisa Amoruso e racconta i primi dieci anni di carriera della Ferragni, diventata col tempo una it girl in tutto il mondo.

Chiara Ferragni su Amazon Prime: le parole della moglie di Fedez

“Sono molto contenta che questo film sarà presto disponibile su Amazon Prime Video e disponibile in tutto il mondo. Spero che la mia storia possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io“, ha detto Chiara Ferragni. “Siamo entusiasti di poter rendere il documentario di successo su Chiara Ferragni un contenuto esclusivo per i clienti Prime in Italia e nel mondo. Chiara è il perfetto esempio di imprenditorialità femminile e di donna di successo in grado di coinvolgere ogni giorno milioni di fan in tutto il mondo. Siamo felici di poter fornire ai nostri spettatori uno sguardo esclusivo sulla sua vita affascinante e sul suo lavoro”, ha aggiunto Viktoria Wasilewski, Head of Content di Prime Video in Italia.

Quanto ha incassato il documentario di Chiara Ferragni

Il docu-film sulla vita e sulla carriera di Chiara Ferragni ha incassato in soli tre giorni 1.601.499 euro. Oltre 160 mila persone sono corse nelle 393 sale prescelte per scoprire i segreti della vita dorata di The Blonde Salad, facendo registrato un nuovo record a l’imprenditrice digitale.