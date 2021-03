Chiara Ferragni, tutine figlia: è boom, quanto costano e dove comprarle

La nascita di Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, ha praticamente monopolizzato l’attenzione dei media e del pubblico. Le foto e video della bambina sono diventati virali in poche ore e c’è chi ha addirittura eletto i Ferragnez coppia reale d’Italia. Nonostante i pochi giorni di vita Vittoria è già diventata una piccola modella per la sua famosa mamma: negli scatti postati da Chiara la figlia indossa infatti alcune tutine della sua nuova collezione neonato.

Proprio così: dopo aver dato alla luce la sua secondogenita, Chiara Ferragni ha lanciato una linea di tutine per neonato. Al momento solo per bambine ma, siamo sicuri, diventeranno presto sold out come il pigiama usato dopo il parto. Alcune di queste creazioni sono state già indossate da Vittoria mentre altre verranno sfoggiate nei prossimi giorni. Tutti i vestitini possono essere acquistati sul sito ufficiale di Chiara Ferragni che, oltre a essere una web influencer stimata e seguita, è un’imprenditrice a tutto tondo.

I prezzi delle tutine neonato di Chiara Ferragni? Non proprio accessibili a tutti. La tutina che costa meno – 92 euro – è quella bianca con il logo della Ferragni (il famoso occhio) in rosa. 100 euro è invece il prezzo della tutina bianca con logo e stella sul petto. La tutina rosa con il colletto ricoperto dal logo – indossata da Vittoria nelle sue prime ore di vita – costa invece 106 euro.

La tutina più costosa della linea Chiara Ferragni è quella rosa con i bordi neri: davvero chic ed elegante è possibile acquistarla al prezzo di 295 euro. Non va dimenticata la cuffietta, che copriva il capo di Vittoria dopo la sua nascita: anche quella fa parte della Chiara Ferragni Collection e costa 44 euro.

Chiara Ferragni Collection, la linea di moda della moglie di Fedez

La Chiara Ferragni Collection esiste da tempo e comprende abiti, accessori e occhiali da sole. Un brand assai quotato e sempre più in espansione. Con la linea New Born l’imprenditrice digitale vuole allargare i suoi orizzonti e vestire piccole modelle come la sua Vittoria.