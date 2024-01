Chiara Ferragni torna su Instagram, finisce male: video e reazioni

Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi su Instagram. Non sul suo profilo, ma su quello del marito Fedez che, per la prima volta dopo lo scandalo Balocco, l’ha ripresa in un video nel corso della sera dell’Ultimo dell’anno. L’influencer cremonese è apparsa sorridente,, assieme ai figli. Per la notte di San Silvestro ha optato per un vestito rosso. Come hanno reagito gli utenti nel rivederla? Si sono spaccati: tanti coloro che l’hanno incoraggiata, ma pure tantissimi quelli che l’hanno ricoperta di critiche. Parecchi anche coloro che l’hanno insultata pesantemente. Insomma, se la ‘mossa’ di tornare a mostrarsi, seppur non sul suo profilo, è da interpretare come una sorta di prova per tastare il terreno sul clima che tira, i non c’è un granché per stare sereni: non tira una bella aria, una marea di persone non smettono di far piovere biasimi feroci.

La bufera che ha travolto la Ferragni, di riflesso, ha investito anche le sue sorelle e Fedez. Lo si capisce, anche in questo caso, dalle reazioni degli utenti ad ogni contenuto pubblicato sui social. Reazioni piccatissime. Ed ora che cosa succede? Due i piani da considerare: quello legale e quello commerciale.

Per quel che riguarda il primo, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’influencer avrebbe ingaggiato un task force di avvocati per fare ricorso contro la multa da oltre 1 milione di euro inflitta dall’Antitrust. Non è una questione di denaro (la star di Instagram non fa fatica a sborsare quella cifra), quanto piuttosto di immagine: se dovesse ribaltare la sentenza relativa alla sanzione potrebbe in parte riabilitare la propria credibilità.

C’è poi il piano commerciale: chi fa l’influencer lavora con la percezione che dà di sé all’esterno. Se ci si presenta da persone senza alcuna onta, le aziende sono disposte a pagar fior fior di quattrini per sponsorizzazioni e collaborazioni. Se invece ci si presenta con la credibilità polverizzata diventa tutto più complicato. Naturalmente la Ferragni lo sa meglio di chiunque altro. Ed è per questo che sta studiando una strategia per riportare in auge la propria immagine.