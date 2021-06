Chiara Ferragni svela i sintomi post vaccino: “Iniezione falsa? Assurdo”

Ancora una polemica per Chiara Ferragni. La notizia della sua vaccinazione per il Covid-19 ha fatto il giro del web. Tanti hanno sostenuto l’imprenditrice digitale in questa scelta, molti l’hanno invece aspramente criticata. C’è addirittura chi ha accusato la moglie di Fedez di essersi sottoposta ad un’iniezione falsa. A sollevare un polverone i famigerati no vax che hanno accusato l’influencer di aver finto di vaccinarsi solo per invitare le masse a farlo.

Chiara Ferragni ha replicato piuttosto stizzita su Instagram, il suo regno, chiarendo che quanto trapelato sui social network è davvero assurdo e inaccettabile. La giovane si è sfogata con i suoi follower e ha messo a tacere le malelingue:

“Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché nel video sembrava che il cerotto fosse in un braccio diverso. Sono senza parole. Io il vaccino l’ho fatto sul braccio sinistro solamente che la telecamera quando la uso frontale come adesso inverte l’immagine. L’ho fatto sul braccio senza il tatuaggio dei leoni (quello destro, ndr)”

Su Instagram Chiara Ferragni ha inoltre rivelato di stare bene dopo la vaccinazione. Sintomi da vaccino? Nessuno in particolare tranne un po’ di dolore al braccio. La Ferry, come la chiama affettuosamente Fedez, non ha svelato quale vaccino abbia fatto ma non è escluso che si tratti di AstraZeneca.

Al momento Fedez, che ha solo 31 anni, non è stato ancora vaccinato contro il Coronavirus. In Lombardia sono state però aperte le vaccinazioni per gli over 16 e Chiara Ferragni è corsa a ricevere la propria dose. L’imprenditrice si è detta felice e orgogliosa di aver compiuto questo passo e ha invitato tutti a fare altrettanto.

Di recente Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’imminente trasloco. La coppia ha acquistato una casa a Milano che sarà pronta a breve. Nel giro di 12 mesi dovranno lasciare il meraviglioso attico sito a CityLife che quotidianamente viene documentato nelle loro storie di Instagram.

I Ferragnez non hanno ancora svelato in quale zona di Milano si trasferiranno insieme ai figli Leone e Vittoria. Chiara ha però ammesso che si tratta di un palazzo ancora in costruzione tanto che il piano del loro appartamento è ancora da realizzare. Per questo, se tutto procederà secondo i piani, la casa sarà pronta a metà dell’anno prossimo. La Ferragni e Fedez dovrebbero trasferirsi quindi tra giugno e settembre del 2022.