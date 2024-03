Chiara Ferragni su Telegram, nuova Caporetto: criticata anche li

Non è per niente un bel periodo per Chiara Ferragni. L’influencer è difatti al centro di una vera e propria bufera mediatica dapprima per il Pandoro-gate e le vicende giudiziarie che l’hanno vista protagonista e successivamente per la sua presunta rottura con il marito Fedez. Anche il suo rendimento social ne ha risentito. Chiara ha difatti perso diversi followers su Instagram. E’ stato proprio per poter “comunicare meglio” con i propri seguaci e per recuperare i fan perduti che Ferragni ha deciso di sbarcare anche su Telegram, canale chat molto in voga ultimamente. Anche li, tuttavia, non l’è andata affatto meglio ed è stata sommersa da una nuova ondata di critiche.

L’annuncio dell’apertura di un canale Telegram è arrivato qualche giorno fa dalla stessa Chiara. Quest’ultima ha perfino pubblicizzato la cosa sul suo profilo Instagram ufficiale ma, nonostante ciò, non sono stati molti gli utenti a rispondere. Se sul primo social vanta circa 29 milioni di followers, su Telegram l’hanno seguita soltanto in circa 50mila. Il nome del suo canale è “Chiara’s most loyal”.

Il suo sbarco su Telegram è stato inaugurato da un vocale registrato sulla piattaforma in cui l’influencer dichiara:

Sono un po’ rincoglionita con i social che non conosco.

Il suo arrivo non è stato dei più fortunati. Chiara è stata difatti sommersa dalle critiche anche in questo caso, ritrovandosi al centro di una nuova bufera mediatica. Quello che proprio non è andato giù ai fan è il fatto che sul social ci siano solo commenti positivi. Chi non ha mostrato apprezzamenti verso l’influencer ha difatti lamentato che i propri commenti siano spariti dopo poco tempo. Tutto ciò che di negativo viene scritto su Chiara’s most loyal, quindi, si autocancellerebbe. Questo ha scatenato una polemica sul web che si è espansa anche agli altri social della Ferragni. In fondo è risaputo che Internet non perdona.

Il crollo sui social

Chiara Ferragni ha avuto un crollo sui social. Le interazioni ai suoi post sono difatti diminuite, così come il numero dei followers sui suoi profili. Questo è passato da 5.8% allo 0.4% nell’ultimo anno solare. A marzo si è addirittura registrato un picco negativo che ha raggiunto lo 0.18%. L’influncer, inoltre, ha avuto anche un calo nei guadagni in seguito all’abbandono di alcuni brand di cui era testimonial.