Chiara Ferragni su di giri, la sorella Francesca si sposa: proposta e anello

Momento indimenticabile, così Chiara Ferragni commenta la proposta di matrimonio che ieri sua sorella Francesca ha ricevuto durante i festeggiamenti del compleanno. Il tutto, infatti, è avvenuto proprio nel momento in cui la sorella più piccola della nota imprenditrice digitale stava soffiando le sue 33 candeline. Per celebrare l’evento, Francesca Ferragni ha invitato tutta la sua famiglia a trascorrere qualche giorno in un agriturismo di Salò, situato in provincia di Brescia, sulle rive del Lago di Garda.

Tra i vari festeggiamenti, il fidanzato Riccardo Nicoletti – su Instagram riku_usm – si è inginocchiato di fronte a lei e ha fatto la sua proposta di matrimonio. Francesca ha ovviamente risposto con un bel sì! “Che momento indimenticabile”, commenta oggi Chiara Ferragni sotto il post condiviso dalla sorella per celebrare l’arrivo del suo matrimonio. “Quanti pianti, troppo belli”, scrive invece Valentina, la più piccola delle sorelle. Entrambe, in questi minuti, condividono la grande notizia anche sui loro rispettivi profili social.

“Mia sorella si è fidanzata ieri sera, congratulazioni”, dichiara Chiara con varie foto. Una la ritrae sorridente mentre indica l’anello che ora la sorella Francesca indossa al dito. Subito dopo, tre immagini riprendono il momento della proposta di matrimonio, con Riccardo inginocchiato. Impossibile non notare l’emozione di Francesca, che appare negli scatti con gli occhi lucidi e il delicato anello ben in vista. Riccardo ha optato per un modello molto semplice ma sicuramente d’effetto.

Solo qualche mese fa, annunciava di essere incinta. Era dicembre quando Francesca Ferragni ha rivelato di essere in attesa del suo primo figlio, insieme al suo futuro marito Riccardo Nicoletti. Non aveva reso noti i dettagli, tra i quali i mesi e il sesso del bambino. Ed ecco che un mese fa, ha fatto sapere al pubblico che la segue sui social che aspetta un maschietto.

“Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”, ha scritto Francesca in quell’occasione. Ora le sue sorelle Chiara e Valentina sono pronte a diventare zie. Per la seconda, questa non è di certo la prima volta. Invece, Leone e Vittoria – i due figli di Chiara e Fedez – accoglieranno presto il loro primo cuginetto.

La storia d’amore di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

Sono una coppia da più di dieci anni. Condividono tutto e amano viaggiare insieme. Riccardo, conosciuto anche come Riku, è un musicista. Precisamente, è il chitarrista delle band Under Static Movement e Rosco Dunn. Hanno sempre dimostrato sui social di essere una coppia unita e innamorata. Lo scorso 27 gennaio hanno rivelato ai fan di aver preso una nuova casa, proprio per accogliere il loro primo figlio. Non hanno svelato la città dove è posizionata l’abitazione, ma sicuramente – se si tiene conto del lavoro che svolgono entrambi – si trova in Lombardia.