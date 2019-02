Chiara Ferragni: stage per bimbi malati di tumore, ospedale dice ‘no’

Chiara Ferragni: cancellato lo stage di trucco per i bimbi malati di tumore, l’Ospedale di Padova dice no. Le motivazioni e il caso

Chiara Ferragni dà lezioni di trucco. Anzi no. Almeno non all’ospedale di Padova. L’appuntamento era in agenda per sabato mattina (domani 16 febbraio) e doveva coinvolgere il reparto dei giovani malati oncologici . L’iniziativa, promossa da una caposala, aveva visto il via della direttrice. Peccato che all’ultimo è giunto il “no” della direzione dell’azienda ospedaliera. Motivo? L’evento è stato ritenuto “inopportuno” e dunque è stato annullato. Dunque niente “Beauty Bites”, cioè lo stage durante il quale la moglie del rapper Fedez avrebbe insegnato i segreti che utilizza per dosare fard, rossetti, mascara e quant’altro. A far trapelare la notizia è stato il quotidiano Il Mattino di Padova.

Poco opportuno e soprattutto in grado di creare troppo clamore: le motivazioni dell’azienda ospedaliera sul no allo stage di Chiara Ferragni

Giusto per rendere l’idea dell’evento, a Milano, per lo stage “Beauty Bites”, i biglietti sono andati a ruba. Sold out in tempi record per i 500 posti a disposizione. Chi è riuscito ad accaparrarsi il ticket ha speso 650 euro. Per quanto riguarda l’annullamento della visita in ospedale, è trapelato che Chiara Ferragni, quando fu contattata, rispose con grande entusiasmo all’invito. Purtroppo però qualcosa è andato storto tra le mura dell’azienda ospedaliera e non se ne farà nulla. Evento “poco opportuno” e soprattutto in grado di creare “troppo clamore“, il giudizio insindacabile che ha obbligato la direttrice di Oncoematologia pediatrica a tornare sui propri passi.

Fedez e Chiara Ferragni invitati alla Notte degli Oscar: i due voleranno a Los Angeles per la cerimonia di premiazione il 24 febbraio

Sempre di oggi è la notizia dell’invito che Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno ricevuto per partecipare alla 91° Academy Awards, vale a dire alla Notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Hollywood (Los Angeles, California) il 24 febbraio e da alcuni canali italiani verrà trasmessa in diretta. La coppia si è detta felice di prendere parte all’evento.