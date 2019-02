Fedez e Chiara Ferragni, prima volta insieme agli Oscar: la loro reazione

Fedez e Chiara Ferragni: per la prima volta insieme alla notte degli Oscar

Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio tra le coppie celebri più chiacchierate del momento. Sui social, ma non solo, la loro presenza è fissa e il loro pubblico che li segue è in continua crescita. Fama e notorietà raggiunti sul web, ovviamente, rendono i Ferragnez ospiti appetibili per ogni grande evento che si rispetti (proprio perché enorme è il numero di persone che, insieme, riescono a raggiungere tramite i contenuti che pubblicano e condividono con i loro follower). Essere scelti per partecipare ad avvenimenti prestigiosi, che hanno rilievo mondiale, è sicuramente anche una grande soddisfazione per loro. Qualche ora fa, per esempio, sia Fedez che Chiara hanno mostrato entusiasti il loro invito alla notte degli Oscar alla quale, per la prima volta, prenderanno parte insieme.

Fedez e Chiara Ferragni insieme alla notte degli Oscar: ecco come hanno reagito i Ferragnez

“Invito al party ufficiale degli Oscar. Obiettivo: Jennifer Lawrence. E Chiara Ferragni muta (scherzo… forse)” ha scritto ironicamente Fedez in un’nstagram stories dove mostrava il suo invito ai 91° Academy Awards. La cerimonia di premiazione si terrà al Dolby Theatre di Hollywood (Los Angeles, California) il 24 febbraio e da alcuni canali italiani verrà trasmessa in diretta. Chiara Ferragni e Fedez, dopo essere stati insieme nel 2017 ai Golden Globes americani, parteciperanno per la prima volta come coppia all’evento. Felice della notizia anche la fashion influencer che, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Non vedo l’ora… Oscar insieme”.

Chiara Ferragni e Fedez felici e innamorati più che mai: la coppia pensa già al secondo figlio

Le cose tra Chiara Ferragni e Fedez vanno talmente bene che, stando a quanto dichiarato dal rapper di recente in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, i due pare stiano già pensando ad allargare la famiglia. Un secondo figlio dopo Leone? “Ne parliamo, sì. Ma non subito, non adesso” ha affermato lui.