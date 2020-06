Chiara Ferragni: la sorella Francesca si laurea da casa e in ciabatte

Francesca Ferragni, sorella della più famosa Chiara, discute la tesi di laurea in video chat da casa: il look diventa in breve tempo virale sul web

Francesca, sorella della famosa influencer Chiara Ferragni, si è laureata questa mattina, ottenendo il massimo del punteggio. Fin qui nulla di strano finché non osserviamo bene la modalità con la quale la giovane donna ha conseguito il titolo di studio. A causa della pandemia da Coronavirus le abitudini di tutti noi sono cambiate in modo significativo: a farne le spese sono soprattutto gli studenti che hanno seguito negli ultimi mesi le lezioni attraverso un pc invece che recarsi negli istituti per poter assistere alla spiegazione dal vivo degli insegnanti. Lo sa bene Francesca Ferragni che, per discutere della tesi che le ha permesso di ottenere la laurea specialistica, ha affrontato il tutto nella cucina di casa con un look che ha fatto sorridere e conquistato moltissimi fan che si sono riconosciuti in lei.

La laurea ai tempi del Covid: Francesca in giacca e ciabatte, il look conquista tutti

Una giornata speciale quella vissuta oggi per Francesca che ha concluso la scuola di specializzazione in Chirurgia Orale laureandosi a pieni voti. L’evento si è svolto da casa, nei pressi della cucina, discutendo della tesi davanti ad una web cam: la vicenda è stato ripresa ovviamente da sua sorella Chiara, sempre molto attiva sui social, con i quali condivide con i fan i momenti più importanti della sua vita quotidiana e familiare, rivelando così ai fan l’abbigliamento particolare di Francesca. Una giacca nera elegante, capelli e make up consoni per l’occasione ma ai piedi un paio di ciabatte. Ed è proprio quest’ultimo dettaglio che ha fatto diventare il video dell’evento virale: sui vari social network sono tantissimi gli utenti che hanno commentato in modo simpatico: “Francesca che si laurea in ciabatte è diventata la mia Ferragni preferita”, ha cinguettato uno dei tanti fan su Twitter.

Chi è Francesca Ferragni

Francesca è l’unica delle tre sorelle Ferragni a non lavorare (solo) come influencer. Classe 1989, la ragazza ha seguito le orme del papà laureandosi per la prima volta in Odontoiatria e Protesi dentale a Milano. Attualmente lavora al fianco del padre nello studio di famiglia a Cremona, città natale delle sorelle.