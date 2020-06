Chiara Ferragni, Unposted candidato ai Nastri d’Argento: “Grazie a voi”

Chiara Ferragni, il suo documentario Unposted è candidato ai Nastri d’Argento 2020: l’imprenditrice al settimo cielo

Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram un’importantissima novità sul suo documentario: Unposted è stato infatti candidato ai Nastri d’Argento 2020! Un riconoscimento che si aggiunge a tanti altri successi dell’imprenditrice nonché influencer e fashion blogger più famosa al mondo. Chiara Ferragni sta collezionando soddisfazioni dopo soddisfazioni, ma senza dimenticare da dove viene e rimanendo ben salda con i piedi per terra. Il segreto del suo successo forse sta proprio nell’umiltà con cui continua a rapportarsi con i fan, anche semplicemente non avendo timore di apparire sui social network con una maschera viso oppure appena sveglia e in pigiama. I Ferragnez stanno conquistando tutti con la loro quotidianità, facendo entrare nella loro casa milioni di followers, ma oggi i fan hanno un motivo i più per essere orgogliosi di Chiara.

Unposted di Chiara Ferragni finalista ai Nastri d’Argento 2020: le parole dell’imprenditrice

Ferragni: Unposted è tra i finalisti dei Nastri d’Argento 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa Chiara, che su Instagram ha dato la notizia con enorme gioia e felicità. Una felicità non condivisa molto da Leone, in quel momento indaffarato in altro al punto da interrompere la mamma mentre raccontava della candidatura. Dopo una piccola interruzione appunto, Chiara ha ripreso a raccontare e ha detto: “Ancora una volta grazie a tutti voi, perché lo avete reso il film evento più visto della storia del cinema italiano”. Ha aggiunto che ancora oggi in tantissimi continuano a vedere Unposted e questo non può che renderla felice. “Grazie, grazie. Sono troppo contenta che vi sia piaciuto e vi stia piacendo”, ha detto infine. Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni è infatti candidato nella categoria documentari. I giornalisti cinematrografici hanno diramato la lista dei titoli finalisti. Il documentario Unposted rientra nella selezione “Cinema del reale”, composta da venticinque titoli.

Chiara Ferragni ai Nastri d’Argento, cosa sono

Cosa sono i Nastri d’Argento? Si tratta di un premio assegnato dai giornalisti cinematografici ed è tra i più antichi della storia del cinema italiano, sono nati precisamente nel 1946. Le premiazioni avvengono solitamente al Teatro Antico di Taormina, ma a volte la cerimonia è avvenuta anche a Roma. Sono tra i riconoscimenti più ambiti nel panorama cinematografico italiano. Tra le categorie premiate troviamo il miglior film, la migliore regia, il miglior regista esordiente, la miglior commedia, il miglior produttore e molti altri ancora. I Nastri d’Argento vengono assegnati anche ad attori e attrici, protagonisti e non protagonisti, e infine c’è la categoria documentari, tra cui troviamo Unposted di Chiara Ferragni.