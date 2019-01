Chiara Ferragni snob? Piovono accuse in Calabria, la sua risposta fiume

Chiara Ferragni è un fiume. Accusata di snobbismo in Calabria, la moglie di Fedez si difende e risponde decisa raccontando la sua versione

Chiara Ferragni è arrivata questa mattina all’aeroporto di Reggio Calabria, accompagnata dal suo inseparabile make-up artist Manuele. L’influencer, che si fermerà nella regione fino a domani, è stata invitata del colosso francese Guerlain e presenterà in questi giorni la nuova fragranza 2019. Qualcosa però è andato storto durante la visita e sul web è scoppiata una furiosa polemica in cui la Ferragni stessa ha preso parola, scrivendo una risposta fiume contro chi l’ha accusata di snobbismo. Contro di lei parole forti come ‘vergogna’. Ad attizzare il fuoco alcuni fan presenti all’evento che hanno biasimato l’esperta di moda, sostenendo che non abbia concesso foto ai presenti.

“Non c’era sicurezza ed era una situazione pericolosa per tutti

“Eravate in oltre cento persone e, dopo il ristorante, nonostante stessi lavorando ed il gruppo stesse aspettando me per procedere con la visita, sono venuta a salutarvi“, esordisce l’influencer su Instagram. “Ho cominciato a fare alcune foto e subito dopo sono stata spintonata da persone spinte dalla frenesia generale. In queste situazioni in cui ci sono troppe persone che si spingono è un attimo che qualcuno si faccia male”. Nella versione della Ferragni non ci sarebbe stata abbastanza sicurezza per stare tranquilli: “Non c’era sicurezza ed era una situazione pericolosa per tutti. Sono cosi stata caricata in macchina verso il campo che era una location privata in cui dovevamo fare una visita di lavoro”.

“Chiunque mi abbia vista in giro sa benissimo che mi fermo super volentieri”

“Anche li si sono raccolti in pochi minuti centinaia di persone“, prosegue la moglie di Fedez. “Pioveva, stavo lavorando, e non potevo venire a fare foto con oltre cento persone in una situazione pericolosa quanto la precedente. Ho più volte salutato e mi spiace non aver potuto fare di più”. Infine la chiosa in cui difende la sua immagine pubblica: “Chiunque mi abbia vista in giro sa benissimo che mi fermo super volentieri con chiunque voglia una foto o salutarmi, ma questa era una situazione in cui le persone erano troppe e mi era impossibile accontentare tutti senza rischiare di creare il caos”.