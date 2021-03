Chiara Ferragni si mostra dopo il parto: come sta (la foto dall’ospedale)

L’enigma del nome V. è finalmente stata risolto oggi. Quella V. altro non era che l’iniziale di Vittoria, come in molti avevano già intuito da tempo. Stiamo parlando della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Lucia Leonardo Lucia. Il rapper e l’influencer cremonese, oggi 23 marzo 2021, sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato dato in mattinata, tramite gli account social. Dopodiché il profilo Instagram della fashion blogger è naturalmente rimasto silenziato per diverse ore. In serata Chiara è però tornata sui social, repostando una Stories del marito che l’ha ritratta nel letto d’ospedale, sorridente, con la figlia.

Oltre alla gioia di mamma e papà, sui social è stata mostrata la felicità di Leone, il primo figlio dei The Ferragnez. In un tenero video social, il piccino ha così salutato la neo arrivata in famiglia. “Ciao mamma e papà, ciao sorellina. Ti aspetto con amore”, le dolci parole del piccolo. Dopo il video messaggio del bimbo, ecco che Fedez ha pubblicato la foto della moglie, che oltre a far trapelare un sorriso radioso ha mimato, con le dita, il segno della vittoria. Niente di più azzeccato visto il nome dato alla figlia e visto come è andato il parto che non ha avuto alcuna complicazione.

Il post diffuso in serata dal rapper e dalla Ferragni ha confermato che la nascita si è svolta senza particolari problemi e che l’influencer, che si trova ancora in ospedale, sta bene e sta recuperando le forze con serenità. Già nel pomeriggio il cantante, reduce dal terzo posto a Sanremo (ha partecipato alla kermesse canora duettando con Francesca Michielin), nel presentare il suo nuovo programma “Lol: chi ride è fuori”, aveva fatto sapere ai propri fan che la moglie e la secondogenita erano tranquille e che tutti stavano bene.

Fedez rassicura i fan dopo il parto della moglie

“Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ho 20 minuti di sonno ma ci tenevo a esserci”, ha dichiarato il rapper milanese dalla clinica milanese in cui Chiara ha dato alla luce Vittoria. Nel frattempo i fan della coppia fremono e non vedono l’ora di vedere il primo contatto tra Leone e la sorellina.