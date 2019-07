Chiara Ferragni provata, sfogo contro gli haters: “Triste spettacolo”

Chiara Ferragni attaccata dagli haters: le critiche portano la moglie di Fedez a dare vita a un triste sfogo

Triste sfogo quello che Chiara Ferragni fa in queste ultime ore. La moglie di Fedez si ritrova a dover combattere contro gli haters e condivide un lungo messaggio per sfogarsi. Scendendo nel dettaglio, sulle sue Stories di Instagram, la nota fashion blogger fa sapere di aver ricevuto delle forti critiche in merito al suo fisico. Ebbene anche lei si ritrova a dover convivere con i commenti negativi riguardanti il suo corpo. C’è chi l’accusa di essere troppo magra e di non essere un buon esempio per i giovani e chi, invece, prende prontamente le sue difese. Proprio attraverso un commento scritto da una sua fan, che la difende delle forti critiche, la Ferragni inizia il suo sfogo. Per Chiara è abbastanza triste leggere ancora commenti negativi fatti da donne verso altre donne. La fashion blogger appare piuttosto provata mentre registra questi video, è infatti impossibile non notare i suoi occhi lucidi. Chiara parla anche di esasperazione, poiché queste continue critiche da parte di altre donne non possono non creare problemi a chiunque li riceva.

Chiara Ferragni fortemente provata dalle critiche degli haters riguardanti il suo aspetto fisico

“Donne ricordatevi questo, passare il vostro tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più attraenti, più intelligenti, più divertenti. Vi renderà solo delle persone molto tristi”, afferma Chiara nella sua Storia di Instagram. Secondo la moglie di Fedez “amarsi è già difficile”, dunque gli utenti dovrebbero cercare di scrivere cose positive anziché negative. Non dovrebbero esistere determinati insulti sui social. Chiara non è sicuramente la prima e, probabilmente, neanche l’ultima a ricevere forti critiche da parte degli haters. C’è chi riesce a far finta di niente e a farsi una grossa risata e chi, invece, purtroppo continua a subire i tristi commenti offensivi.

Chiara Ferragni: non è la prima volta che la fashion blogger si difende dalle critiche

“Assurdo che nel 2019 si debba ancora assistere al triste spettacolo di donne che insultano altre donne, soprattutto per l’aspetto fisico. Nessuno è perfetto, ma è importante amarsi per quello che siamo”, conclude la Ferragni. Con gli occhi lucidi, la moglie di Fedez appare abbastanza provata da quanto accaduto nelle ultime ore. Non è la prima volta che Chiara viene presa di mira dagli haters. Infatti, solo qualche tempo fa, si difendeva da coloro che l’accusava di non essere addirittura una buona madre.