Chiara Ferragni segue l’ex di Fedez: imbarazzanti mosse social

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ai ferri corti. Dallo scoppio del caso Balocco, per l’imprenditrice digitale è iniziato un vero e proprio “annus horribilis”: i problemi nel lavoro (tra perdita di credibilità e l’abbandono di molti marchi) si sono poi trasferiti anche nella vita personale, con l’inizio della crisi con il marito. Una crisi che pare possa trasformarsi da un momento all’altro in una separazione ufficiale. Il rapper è infatti andato via di casa, prendendo un appartamento a Milano dove poter stare con i suoi figli, che ha definito “gli unici amore della sua vita”. Addirittura, pare che i due siano arrivati persino a diffidarsi. Ebbene, nel mezzo di tutto questo caos, la Ferragni si sta sfogando con delle mosse social abbastanza discutibili.

Dopo aver fatto sapere nei giorni scorsi che sarebbe stato Fedez a scegliere di allontanarsi ed aver messo mi piace a diversi commenti compassionevoli, nelle ultime ore la Ferragni ha lasciato un like ad un ennesimo messaggio di conforto, in cui il marito viene accusato di averle lasciato la mano nel suo momento peggiore: “Chiara non spegnere mai il tuo sorriso, anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano, i tuoi bambini saranno la tua medicina”. Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha iniziato a seguire improvvisamente l’ex fidanzata di Fedez, Giulia Valentina.

io vi giuro che chiara ferragni inizio a non tollerarla più, bambinate a non finire e questi like contro fedez la rendono ancora più infantile di quello che mostra pic.twitter.com/xKbPAV3if5 — 🌙 (@c4nyonlune) March 22, 2024

Fedez e Giulia Valentina sono stati insieme per tre anni, dal 2013 al 2016. L’influencer è stata l’ultima fidanzata ufficiale del rapper prima di conoscere, alcuni mesi dopo, la Ferragni. Dopo la fine della loro storia, Giulia aveva persino bloccato l’ex fidanzato. Ma, ora, a distanza di anni, Chiara ha deciso di metterle improvvisamente il follow su Instagram. Un gesto che ha suscitato confusione in molti, rendendo ancora più difficile comprendere l’obiettivo della recente strategia social della Ferragni.

Difatti, queste mosse hanno scatenato ancora più critiche contro Chiara, accusandola di essere infantile e di voler giocare la carta della vittima per cercare di riconquistare l’approvazione del pubblico. Per concludere, ieri, 22 marzo, la Ferragni ha annunciato su Instagram di aver comprato una nuova pianta, chiamandola “Feliciona“. Con una foto insieme ai figli rigorosamente di spalle, ha scritto queste parole:

Vi presento Feliciona: non solo una pianta, ma un luogo della casa dove poter riflettere e ricordarci sempre delle piccole felicità quotidiane. Benvenuta in famiglia Feliciona, cresciamo insieme, sotto lo stesso cielo, nutrendoci di luce, amore e positività.

Ulteriori dichiarazioni che hanno dato il via ad una serie di meme e battute ironiche da parte degli utenti social. Insomma, non si capisce se Chiara Ferragni stia facendo così per provocare Fedez o solo per condividere apertamente il suo dolore con i fan. Sta di fatto che questa mossa sembra non aiutare la sua immagine pubblica già traballante.