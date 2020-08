Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay”

Chiara Ferragni contro l’omofobia. L’influencer italiana più famosa al mondo – nonché moglie del rapper Fedez – è entrata nella polemica inerente il nuovo film della Disney che, per la prima volta, mostra una storia gay. Onward, questo il titolo della pellicola uscita lo scorso 19 agosto, è ambientato in un mondo suburbano di fantasia, dove appare brevemente una poliziotta da un occhio solo, Officer Specter, che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna. Una scena che è diventata virale sui social network, tra commenti entusiastici e feroci critiche. Della prima schiera fa parte sicuramente The Blonde Salad, che ha detto la sua sull’infanzia e il mondo gay. Chiara ha prima attaccato chi aveva da ridire sulle immagini del lungometraggio e ha poi argomento il suo punto di vista. Una risposta da dieci e lode, che è stata parecchio apprezzata dai suoi follower tanto che il nome della Ferragni è balzato ai primi posti della top trend di Twitter.

Chiara Ferragni dalla parte dei gay: la risposta è da applausi

“Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”, ha scritto Chiara Ferragni. Una replica che ha ricevuto migliaia di like e commenti positivi nel giro di pochi minuti. Tanti, tantissimi, hanno appoggiato la posizione dell’imprenditrice digitale che è prontamente diventata oggetto di discussione su Twitter.

Scene gay, Chiara Ferragni: “Ecco cosa dirò a mio figlio”

Non è mancato poi chi ha chiesto a Chiara Ferragni cosa dirà al figlio Leone, nato nel 2018, davanti a certe scene gay. Anche in questo la replica della fashion blogger è stata repentina e secca: “Dirò semplicemente che sono due persone che si amano. È tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”. Una scelta, quella di Chiara, che condivide col marito Fedez. I due sono molto affiatati e complici: non hanno mai nascosto di avere gli stessi principi e valori.

Chiara Ferragni e Fedez: secondo figlio in arrivo?

Di recente Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle cronache rosa per via di un pancino sospetto. In vacanza in Sardegna la 33enne ha mostrato delle forme più rotonde del solito e da giorni si parla di una seconda gravidanza. Per il momento i Ferragnez non confermano ma neppure smentiscono. Del resto non hanno mai nascosto la voglia di avere una famiglia numerosa: è arrivato il tempo di dare un fratellino o una sorellina a Leone?