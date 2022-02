Chiara Ferragni sbotta: “Perché devo essere giudicata madre negligente?”

C’è chi accusa Chiara Ferragni di essere una madre negligente e a questo lei non ci sta. Ancora una volta, l’imprenditrice digitale sostiene tutte le donne che continuano a essere tali anche dopo i figli. Non perché si diventa madri bisogna mettere da parte il lavoro e le proprie passioni. Certo i figli vengono prima di tutto, su questo non c’è neanche da discutere, ma non per questo bisogna annullare se stessi. Un padre che parte per lavoro rappresenta la normalità, però quando è la mamma a lasciare casa per qualche giorno si accendono le polemiche.

Un disagio che nel 2022 non dovrebbe accadere e su cui Chiara Ferragni si batte in prima linea. Proprio lei ha dimostrato che una donna può diventare un’imprenditrice di successo e, allo stesso tempo, avere una famiglia. E dovrebbe essere così, in effetti. Riprendendo un titolo di giornale che la riguarda, la famosissima influencer mostra tutto il suo disappunto sulle critiche ricevute durante il suo viaggio a New York. Dopo due anni, Chiara è tornata nella Grande Mela, dove ha potuto assistere alla New York Fashion Week.

I suoi figli Leone e Vittoria sono rimasti a casa, a Milano, insieme al papà Fedez. E cosa c’è di male in tutto questo? Ora che la Ferragni ha fatto ritorno nel capoluogo lombardo, rimette tutti al proprio posto con uno sfogo che punta a far riflettere. In particolare, l’imprenditrice digitale si chiede come sia possibile che una mamma che lavora debba essere accusata di essere negligente.

Con questa domanda, ne apre molte altre. Il succo del suo discorso è che niente può giustificare il fatto che una madre, che si sente bene con il proprio corpo, debba sentirsi in colpa. La convinzione che “una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica” dovrebbe essere discriminata, al giorno d’oggi, non dovrebbe neanche esserci.

“Come madre, imprenditrice e donna”, Chiara Ferragni – che a breve diventerà anche zia – ha la fortuna di poter essere molto presente con i suoi figli. Non vivono la stessa situazione coloro che lavorano sotto un capo. Sebbene sia una mamma super presente, questo – secondo l’imprenditrice – non basterebbe per fermare le opinioni maschiliste.

Ritiene che le donne debbano “fare il doppio per essere apprezzate la metà!”. A se stessa e a tutte coloro che la seguono ci tiene a dire qualcosa di fondamentale: “Non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini”. D’altronde se Fedez fosse partito per qualche giorno nessuno avrebbe smosso alcuna critica.

Invece, vedere una mamma fare un viaggio di lavoro risulta l’anormalità. Probabilmente, lo sfogo di oggi di Chiara Ferragni non arriva solo a causa di un titolo di giornale, ma anche per via di vari commenti negativi ricevuti nelle ultime settimane e non solo.