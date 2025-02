Chiara Ferragni rompe il silenzio a Pomeriggio 5: cosa ha detto

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio a Pomeriggio Cinque. In esclusiva, l’imprenditrice si è fermata a parlare con l’inviato di Myrta Merlino e ha parlato delle ultime vicende che sono sulla bocca di tutti. Dal caso Pandoro ai tradimenti di Fedez. Ormai la vicenda della vita parallela del rapper con Angelica Montini è arrivata anche oltreoceano, e Fabrizio Corona promette di avercene anche per lei, accusata di aver avuto una liason con Achille Lauro. Ora però tocca a lei parlare.

Chiara aveva affidato ai suoi social lo sfogo sulle esclusive dell‘ex re dei paparazzi, ma ancora non ci aveva mai messo la faccia. Ha deciso di farlo a Pomeriggio Cinque, all’instancabile Michel Dessi. A differenza dell’ex marito, che con Myrta Merlino ha sempre avuto un pessimo rapporto, la Ferragni ha deciso di concedere un’intervista a Dessi, dopo giorni e giorni di attesa sotto casa.

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: ecco cosa ha detto

Chiara Ferragni appare serena ma visibilmente provata, l’inviato ha notato una certa stanchezza nel viso dell’influencer e nel suo linguaggio del corpo. Lei ha voluto finalmente mettere le cose in chiaro e ammette lei stessa che aspettare a parlare è stato sbagliato, ha rimandato troppo a lungo. Riguardo l’accusa di truffa aggravata e il rinvio al giudizio, Chiara fa sapere di essere pronta a dimostrare di essere innocente al 100%. Ancora certa di essere totalmente senza colpa, aspetta il 23 Settembre per la sentenza. Per quanto riguarda invece la vicenda di Fedez e dei gossip che lo riguardano, Chiara si mostra più tesa.

Lei non crede affatto alle ultime dichiarazioni di Federico Lucia, che forse per non alimentare ulteriormente le fiamme del gossip anche in vista di Sanremo, ha confessato di aver sempre amato Chiara. La Ferragni si ritiene totalmente estranea a quello che sta uscendo fuori, a chi accusa lei e Fedez di aver organizzato tutto a tavolino ribadisce che se qualcosa è stato organizzato, lei non c’entra. Come quando Taylor Mega asserì che i Ferragnez fossero una coppia aperta, lei disse che se la loro era una coppia aperta, di certo non ne era a conoscenza. Ha voluto parlarne ora per mettere un punto, perché si è accorta che il silenzio non è servito a niente, anzi. Finora non ha parlato per proteggere al meglio la sua famiglia ma è il momento di chiudere la questione, anche se quello che le dispiace è sapere che questa storia fa e farà soffrire i suoi figli. Quello che si augura ora è di non dover più tornare a parlare di Fedez e che questa storia si chiuda al più presto. Ecco che cosa ha detto a Michel Dessi in esclusiva.