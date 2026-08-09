Chiara Ferragni, rivelazioni sull’ex che la voleva col seno rifatto: “Vi dico tutto sui miei ritocchini”

Chiara Ferragni in vena di confidenze. L’influencer cremonese ha parlato su Instagram dei ritocchini estetici a cui si è sottoposta, rivelando anche un curioso aneddoto legato al suo passato sentimentale: un suo ex voleva che si rifacesse il seno. La richiesta è stata ignorata dall’imprenditrice digitale che, infatti, non si è mai sottoposta all’intervento chirurgico. Resta da capire quale degli uomini con i quali ha avuto una relazione le abbia fatto pressione. La rosa dei papabili è piuttosto ristretta, considerando che Ferragni ha avuto poche love story durature.

Chiara Ferragni, confidenze sull’ex: “Per fortuna non mi sono rifatta il seno”

“Ho sempre amato tantissimo il mio seno. È piccolo, sono stata fortunata ad avere un seno molto piccolo rispetto al resto della mia famiglia. Ora è un po’ più grande perché ho preso qualche chilo, quindi è ancora più bello, ma l’ho sempre amato, indipendentemente da com’è”, ha dichiarato l’influencer. Spazio poi alla confessione sull’ex: “Però ho frequentato un ragazzo che diceva di amare il mio corpo, mi diceva che ero perfetta, ma continuava a ripetermi: “Con un seno più grande, saresti molto più sexy, dovresti rifarlo””.

Chiara ha spiegato che all’epoca, per via delle pressioni esercitate dall’uomo che frequentava, ha vacillato, pensando seriamente di rifarsi il seno. Alla fine ha deciso per il no. Mai scelta fu più azzeccata: “Sono così felice però di essermi fidata di me stessa e di non averlo fatto. Se vuoi fare qualcosa per te, perché ti farà stare meglio, fallo. Ma se lo fai perché qualcun altro ti ha fatto sentire insicura, prima di tutto è un campanello d’allarme. E secondo, non farlo”.

Ferragni ha preferito non fare il nome dell’ex tirato in ballo. Le persone con cui ha avuto storie piuttosto lunghe non sono però molte. È stata legata ad Alberto Luppichini per due anni, poi è stata fidanzata per cinque anni con Riccardo Pozzoli. A ottobre del 2016 è uscita allo scoperto con Fedez, dal quale si è separata nel febbraio 2024. Dopo la fine del matrimonio ha avuto una relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Oggi fa coppia con il manager colombiano José Hernandez.

Chiara ha parlato di un “ragazzo” al passato, il che spinge a escludere che la persona che desiderava che si rifacesse il seno sia uno tra Hernandez e Provera. Chissà tra i tre rimasti chi ha provato a convincerla a ritoccarsi.

Ferragni rivela quali ritocchini ha fatto

Tramite il suo profilo Instagram, Ferragni ha anche confessato i ritocchini che ha fatto nel corso degli anni, spiegando che “il botox è l’unica cosa che faccio”. “Ho comunque le mie rughe e tutto il resto, non faccio altro”, ha assicurato, sottolineando di non essere contraria ad altri trattamenti. Semplicemente non li ama applicati su di sé.

Ha inoltre rimarcato che non le piacciono gli interventi che stravolgono i connotati del viso. “Mi piace la parte più naturale di me. Ma se voi scegliete di fare qualcosa di diverso, va benissimo. Fatelo solo per voi stesse”, ha osservato, confessando poi che il prossimo autunno ha intenzione di sottoporsi al laser per rendere la pelle più uniforme. Un rimpianto? Il filler sotto gli occhi fatto 10 anni fa: “È diventato troppo gonfio e su di me era terribile, quindi l’ho fatto sciogliere”.