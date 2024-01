Chiara Ferragni, ritorno social: gli esperti analizzano la strategia

Dopo l’ormai noto video di scuse che Chiara Ferragni aveva pubblicato sul suo profilo Instagram a seguito dei risvolti nel caso Balocco, l’influencer aveva scelto la via del silenzio sul suo profilo social, durato per diversi giorni. Solo di recente, infatti, la moglie di Fedez è tornata a pubblicare con regolarità, puntando, a quanto sembra, su una precisa strategia comunicativa. Tra gli ultimi contenuti pubblicati, ad esempio, ci sono, oltre al messaggio di ringraziamento a chi l’ha sostenuta, scatti al parco con madre e figli, una fotografia di una parete di casa dedicata a ritratti in bianco e nero della famiglia, ma anche una foto dei due figlie e un selfie con il cane Paloma.

Ritorno social di Chiara Ferragni: parla l’esperto

L’esperto Andrea Polo, intervistato da Fanpage.it, che già in passato era intervenuto per analizzare il video di scuse di Chiara Ferragni, ha stavolta commentato le recenti scelte social dell’influencer, identificando anche quelli che sono gli step che un’azienda/brand mette in atto quando deve rialzarsi dopo una crisi. Polo ha subito ipotizzato che quella messa in campo dalla Ferragni non sia una comunicazione improvvisata, bensì gestita in modo intelligente: “Bisogna aspettare, ma presumibilmente i prossimi step saranno concordati tra il team allargato: di comunicazione e legale (visto che si sta parlando anche di contratti cancellati o sospesi). Per ricostruire l’immagine di imprenditrice e donna è ripartita dalla base. Il primo passo è affidarsi a un team di professionisti“.

L’esperto ha anche apprezzato la scelta della nota influencer di fermarsi e ripartire, facendolo con un messaggio di ringraziamento a coloro che l’avevano supportata:

“È stata brava nel non farsi travolgere: si è fermata, ha resettato ed è ripartita. Ed è ripartita con un messaggio in cui si è rivolta a chi l’ha supportata. Ma ha fatto anche un’altra cosa intelligente: ringraziare chi le ha fatto critiche costruttive, chi ha espresso un’opinione in maniera pacata. È come dire: sì ho sbagliato, grazie a chi me lo ha fatto notare con educazione. Questo è un ottimo modo per ricostruire una reputazione minata“.

Andrea Polo si è poi soffermato sulla scelta di puntare su contenuti attinenti al tema della famiglia. L’esperto ha quindi avanzato la sua ipotesi in merito a questo aspetto, prevedendo la pubblicazione di altri contenuti ancora legati alla quotidianità rispetto all’imprenditorialità: “Lei ai follower sta dicendo proprio: siete la mia famiglia allargata. E il buon genitore è proprio chi fa notare al figlio quando sbaglia, ma glielo fa notare in maniera costruttiva e non punitiva. Probabilmente vedremo una serie di post ancora tranquilli, legati alla quotidianità, rispetto alla imprenditorialità“.

L’analisi delle mosse social di Chiara Ferragni

La scelta di dare evidenza alla famiglia è stata approvata anche da un altro esperto, anch’esso intervistato da Fanpage.it: lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Merigo. Così ha commentato quanto sta facendo Chiara Ferragni sui social:

“Lei è un’imprenditrice, una donna con le spalle larghe e sa anche come ricostruirsi: non vede il fallimento totale. Sta riportando un’immagine di donna e madre, che tra l’altro agli italiani piace tanto. Portare immagini di ricostruzione, ripartendo dalla famiglia, ha un senso: fare in modo che le persone si dimentichino ciò che è successo. C’è anche un aspetto psicologico: se arriva una cattiva impressione io devo dimostrare almeno una decina di cose positive, per far cambiare l’opinione da parte degli altri“.

Secondo Merigo, la ripartenza passa nel ricreare l’immagine della famiglia. Così, ha poi continuato l’esperto, Chiara Ferragni dimostra di essere una persona come tante altre, che vive dei dolori: “I dolori psichici li vive, si vede che c’è un dolore da superare. Il casino è partito dalla beneficenza, dai bambini. E lei mostra le foto della famiglia, coi bambini“. Un veloce commento, infine, sul silenzio social che ha contraddistinto il profilo Instagram di Chiara Ferragni: “Ha tenuto un attimo di silenzio per stare a bocce ferme: tanti non l’avrebbero fatto, tanti sarebbero subito corsi sui social. Ha aspettato per far abbassare i toni, quelli suoi emotivi, per poi far arrivare la parte che sa utilizzare, con più raziocinio“.