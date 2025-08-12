Chiara Ferragni, ritorno di fiamma con Tronchetti Provera: Ibiza li incastra

Altro che voci di corridoio, ora è ufficiale: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono di nuovo una coppia. A far esplodere il gossip ci ha pensato Deianira Marzano, che ha pubblicato uno scatto inequivocabile: l’influencer è intenta a farsi una foto con una fan a Ibiza, mentre alle sue spalle compare l’imprenditore. Una scena che lascia poco spazio ai dubbi e riaccende i riflettori su una liaison che ha già fatto scorrere fiumi d’inchiostro: tra paparazzate, rotture e clamorosi ritorni di fiamma, la storia tra i due è tutt’altro che chiusa.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera di nuovo insieme

Il ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Pare sia iniziato proprio dove tutto ebbe inizio: sulle assolate spiagge di Ibiza. Proprio lì, nell’estate 2024, sarebbe avvenuto il loro primo incontro, e sempre lì i due si sarebbero ritrovati. Ma se oggi sorridono, ieri la situazione era tutt’altro che rosea. Secondo le indiscrezioni, i due si erano lasciati malissimo. E Chiara? Furiosa. Anzi, “nera come non mai”, come ha sussurrato una fonte vicina alla coppia a MowMag, nel maggio 2025. “Inca**ata come poche volte l’hanno vista” – parole testuali. A chi tentava di parlarle di Giovanni, Chiara tagliava corto: “Non voglio più sentire parlare di questa storia“. Secondo quanto trapelato, sarebbe stata proprio lei a mettere la parola “fine” alla relazione.

E se la porta si è chiusa con decisione, Giovanni ha pensato bene di spalancarne un’altra: appena pochi giorni dopo la rottura, l’imprenditore è stato paparazzato mentre baciava la sua ex moglie. Ma c’è di più: sin dall’inizio della love story con Ferragni, si mormora che la famiglia Provera non vedesse di buon occhio la relazione. Voci insistenti parlano di “regole non scritte” imposte per tenere un basso profilo: niente foto insieme sui social, zero esposizione pubblica. Un diktat non da poco per Chiara, abituata a raccontare la sua vita davanti a milioni di follower. Il motivo? Pare che l’entourage Provera temesse che la presenza mediatica dell’influencer – già scossa dallo scandalo Pandoro Gate e dalla chiacchierata separazione da Fedez – potesse danneggiare l’immagine sobria del rampollo.

Ora, però, tutto sembra essere cambiato. I due si sarebbero riavvicinati – almeno per il momento – nel tentativo di rimettere insieme i pezzi. Nessuna conferma, nessuna smentita dai diretti interessati. Ma d’altronde, con la proverbiale riservatezza di Provera, difficilmente ne arriveranno. Parlano le immagini: quello scatto rubato, che li immortala insieme, dice più di mille comunicati.