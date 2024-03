Chiara Ferragni ritenta con la beneficenza. Lucarelli la deride

All’influencer sembra che non sia bastato “l’errore di comunicazione” ed ha deciso di ritentare con la beneficenza. Ha infatti risposto ad un commento di un’associazione che le ha scritto per collaborare con lei per un progetto. Prontamente Chiara Ferragni non si è fatta scappare questa occasione e si è messa in contatto privatamente.

Il tutto è apparso nei commenti dove l’associazione ha spiegato che si occupa di “inclusione sociale di bambini” e le ha chiesto una mano. Chiara ha risposto scrivendo di averli contattati privatamente. Come ha sottolineato Selvaggia Lucarelli, non si sa se sia più surreale il fatto che un ente benefico possa ancora fare affidamento su di lei dopo il caso Balocco. O che lei risponda pubblicamente ad una richiesta del genere dopo tutto ciò che è successo.

Da quando è scoppiato il pandoro gate, Chiara sta cercando in tutti i modi di salvarsi la faccia, ma ogni mossa sembra sbagliata. A ciò si è aggiunta la notizia della separazione, con la presunta diffida che le negherebbe di postare foto o video con i bambini ripresi in volto. Anche questa per lei è una grande perdita a livello comunicativo dato che Leone e Vittoria hanno sempre rappresentato un modo per attirare maggiormente i followers.

Dunque, secondo quanto appreso dal commento, sembrerebbe che la Ferragni voglia riprovare con la beneficenza, facendo di nuovo da testimonial. Anche se per l’associazione in questione, chiamare l’influencer accusata di aver truffato proprio “facendo del bene”, è un po’ una scelta d’azzardo.

Magari poi non verrà fatto nulla, ma come ha sottolineato Selvaggia, la situazione è quasi comica e fa riflettere su quanto Chiara ancora non abbia capito dai propri errori.

Le ultime conseguenze del Pandoro gate

Nonostante la separazione da Fedez abbia momentaneamente spento i riflettori sulla questione della falsa beneficenza, continuano ad emergere dettagli scottanti.

Secondo l’ultima indiscrezione sembra che la Ferragni sia stata fatta fuori dal Cda di Tod’s, brand di calzature e pelletteria di lusso. Il motivo sarebbero le continue assenze. In un primo momento Diego Della Valle non aveva voluto commentare il pandoro gate per non alimentare la polemica, non essendo perfettamente a conoscenza dei fatti. Ma, dopo essersi preso del tempo, ha estromesso Chiara dal progetto. Sicuramente le motivazioni dietro non possono essere banali. Ma l’accusa che viene fatta principalmente a Chiara è quella di assenteismo, essendo stata presente solamente a 3 riunioni su 17, dunque è sembrato doveroso non riconfermarla.