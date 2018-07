Chiara Ferragni rifatta? La confessione: “Parliamo di chirurgia…”

Chiara Ferragni è rifatta? Tutta la verità. La fidanzata di Fedez si confessa: “Parlando di chirurgia…” Spazio anche al matrimonio: “Sono un po’ nervosa, la cerimonia sarà intima…”

Chiara Ferragni, terminato il chiacchierato addio al nubilato consumato a Ibiza, è tornata ad abbracciare il futuro sposo Fedez e il piccolo Leone. Tra gli impegni materni, il lavoro e i preparativi per l’imminente matrimonio ha trovato anche il tempo di dedicarsi ai suoi sterminati fan, aprendosi alle loro domande tramite delle Instagram Stories. Diverse le curiosità svelate dalla fashion blogger più famosa d’Italia che ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la chirurgia plastica e ha ‘spifferato’ dei dettagli sulla cerimonia nuziale che l’aspetta.

La futura sposa di Fedez è ricorsa al bisturi? La verità di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è ricorsa al bisturi oppure no? In molti sono sfiorati dal dubbio che l’influencer sia ricorsa a qualche espediente estetico. A far luce sulla questione ci ha pensato la diretta interessata, rispondendo a una domanda diretta:“Parlando di chirurgia plastica: mai provata. Ho utilizzato una volta il filler sotto agli occhi e ho fatto un sacco di trattamenti per la pelle dal momento che la mia cute non era buona durante la mia adolescenza. Ma non sono contraria alla chirurgia estetica. Ho solo molta paura che mi faccia sentire vecchia e falsa”. Dunque la futura sposa di Fedez ribadisce, come un paio di volte in passato, di non essere mai finita sotto i ferri per ritoccarsi, smorzando alcune voci che vorrebbero il contrario.

Chiara e l’imminente matrimonio: “Cerimonia limitata e intima”

Naturalmente ai suoi infiniti seguaci non poteva non svelare un paio di notizie sull’imminente cerimonia nuziale e sul suo stato d’animo in vista dell’evento. Nervosa? “Un po’. Ma soprattutto sono molto eccitata. La cerimonia sarà piccola e intima, ma ci rappresenterà davvero al 100%. Spero che anche a voi piacerà”. Infine a chi le ha chiesto come si aggiusta un cuore spezzato ha lasciato una chicca: “Qualcuno che conosco una volta mi ha detto: ‘Tu puoi essere certa soltanto di due cose nella vita: una è che un giorno morirai e l’altra è che il tuo cuore sarà spezzato prima o poi’. Ama ferocemente, non avere paura e accetta la pena. Ti preparerà per il tuo vero amore”. Insomma, chiara è prontissima a salire all’altare. Bye bye polemiche degli ultimi giorni.