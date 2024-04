Chiara Ferragni riappare sui social con figli e cane: ma c’è un ma

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Tra il pandoro-gate prima e la crisi coniugale con Fedez dopo, l’influencer è stata al centro dell’attenzione mediatica per mesi. Proprio a causa del momento in cui si trova ha deciso di prendersi una pausa dai social, sui quali non compare da ormai già una settimana. Oggi, tuttavia, è stata pubblicata una foto che la vede in compagnia dei suoi figli, Leone e Vittoria. Che abbia deciso di tornare? C’è un ma…

A condividere lo scatto non è stata Chiara stessa, bensì sua madre Marina Di Guardo. In seguito alla partenza di Fedez per Miami insieme ai due bambini, sui social non c’è stata più traccia della Ferragni. Oggi, dopo una settimana d’assenza, sua madre ha pubblicato una foto che la ritrae felice ed abbracciata ai piccoli Leone e Vittoria appena rientrati dal viaggio. In accompagnamento, Di Guardo ha aggiunto una didascalia che recita “Amore” che esprime tutto il suo affetto come mamma e come nonna. Nelle storie della madre dell’influencer è riapparsa anche la cagnolina Paloma, da tempo scomparsa a propria volta dai social.

Il golden retriever dei Ferragnez, arrivato in famiglia dopo la morte di Matilde, non si vedeva più da un po’ sui profili della coppia. Solo nei giorni scorsi era apparso in un video su Tiktok pubblicato da Riccardo Nicoletti, compagno di Francesca Ferragni. Paloma sarebbe difatti stata affidata alla sorella di Chiara.

Di seguito le storie pubblicate da Marina:

Ancora nessuna pubblicazione, quindi, da parte dell’influencer che continua il suo silenzio. La sua totale assenza dai social preoccupa i suoi follower, i quali si stanno chiedendo da giorni per quale motivo Chiara abbia deciso di ritirarsi a vita privata. L’imprenditrice era difatti solita condividere con il web ogni momento della sua vita quotidiana e lavorativa. Secondo le ultime indiscrezioni avrebbe smesso di pubblicare sui social a causa del periodo difficile che sta attraversando, tra le vicende legali legate al pandoro-gate e la sua crisi matrimoniale con Fedez. Tuttavia in molti pensano che sotto possa esserci anche dell’altro. Intanto questa sera il rapper sarà ospite a Belve, chissà se racconterà qualcosa in più sulla rottura con Ferragni.