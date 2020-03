Chiara Ferragni, raccolta fondi coronavirus: i numeri. “Più grossa d’Europa”

Chiara Ferragni, raccolta record di fondi. Dopo 24 ore l’influencer esulta: “La più grossa raccolta fondi d’Europa mai fatta su Gofoundme”. Ecco i numeri nel dettaglio. Fedez spiega come saranno usati i soldi, il virologo Burioni gli scrive: “Non sarà sprecato un solo euro”

In 24 ore, Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno raccolto la cifra record di oltre 3 milioni di euro da donare all’ospedale San Raffaele di Milano per arginare l’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, che in queste ore ha costretto il Governo a dichiarare zona rossa tutta l’Italia. A dare l’esempio in primis, sono stati l’influencer e il cantante stessi che hanno contribuito con 100mila euro. Poi, una pioggia di adesioni e versamenti – da parte di vip e non – che, in un solo giorno, hanno fatto registrare numeri monster. Poco fa, sui propri profili social, è stata la Ferragni a commentare il più che soddisfacente risultato dell’iniziativa, rimarcando come la condivisione e l’unità siano elementi fondamentali per uscire dal tunnel della crisi in atto.

“Ora mi credete quando vi dico il potere della condivisione? Grazie”

I numeri snocciolati da Chiara Ferragni: “Raccolti oltre 3 milioni di euro in 24 ore per le terapie intensive provenienti da 165mila donazioni di 92 paesi diversi. La più grossa raccolta fondi d’Europa mai fatta su Gofoundme. Da ieri sono partite campagne di raccolta fondi per tutti gli ospedali d’Italia. Ora mi credete quando vi dico il potere della condivisione? Grazie”. Ieri, inoltre, Fedez, per prevenire sciocche critiche e dietrologie social, ha specificato a chi saranno destinati i fondi raccolti: “I soldi che stiamo donando al San Raffaele per istituire nuove terapie intensive e nuovi posti letto saranno a disposizione al 100% per il sistema sanitario pubblico italiano”.

Roberto Burioni commenta in modo entusiasta l’iniziativa dei Ferragnez e prometto un saggio uso dei fondi raccolti

L’iniziativa dei Ferragnez ha trovato il plauso di Roberto Burioni, prestigioso virologo che è diventato celebre anche mediaticamente nell’ultimo periodo per le sue ospitate televisive e la sua arrembante vena social nel contrastare le fake news. Ecco il tweet con cui lo studioso e medico ha commentato lo sforzo di Chiara e Federico. Nel ‘cinguettio’, Burioni ha tenuto a sottolineare, garantendo sul suo “onore”, che “non un solo euro andrà sprecato”: