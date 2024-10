Chiara Ferragni, quadro ‘ambiguo’ nelle storie: stoccata a Fedez?

Davvero delle stories di vita quotidiana possono lanciare messaggi segreti? È vero, sono mesi che Chiara Ferragni è al centro dei dibattiti e dell’opinione pubblica; dopo il “caso del pandoro” l’imprenditrice digitale ha sicuramente perso gran parte dei consensi, ma oltre a questo, è spesso finita al centro di numerosi confronti anche per quanto riguarda la sua vita privata. Famiglia e cuore, sono questi gli altri due temi principali della sua vita, da sempre esposti sui social e da sempre oggetto di grandi narrazioni.

È successo da quando lei e Fedez si sono separati, è successo quando quest’ultimo ha pubblicato Sexy Shop, ma è successo anche di recentissimo, proprio poche ore fa. Chiara, infatti, ha pubblicato due storie parlate in cui racconta di essere andata al cinema con i figli Leone e Vittoria e che la serata con i bimbi è stata perfetta. Ad aggiungere perfezione a una serata di per sé già perfetta, ci sono stati gli addobbi di Halloween, sparsi ovunque nella stanza dei bambini e mostrati con grande spontaneità nei video. Fino a qui tutto normale e tutto esattamente com’è sempre stato: Chiara che parla della sua giornata, Chiara che mostra piccoli frames di vita, Chiara che mostra Paloma e angoli di casa a milioni di persone.

C’è però un dettaglio, in tutta questa “normalità”, ad avere incuriosito i follower dell’imprenditrice: il quadro appeso nella stanza dei bambini che ritrae l’intera famiglia.

Strategia, ennesima frecciata o semplice nonchalance? Le ipotesi dietro all’allegro quadretto in casa Ferragni

Si trova là, appeso al muro, con i suoi colori e con le espressioni felici di tutti. Chiara, Fedez, Leone e Vittoria ritratti com’erano fino a qualche mese fa; erano e non sono più, dato che quella serenità di famiglia è purtroppo ormai sfumata con tutti i dispiaceri del caso. Eppure, nonostante il triste epilogo, Chiara in queste due storie mostra il quadro più volte e non batte ciglio: un dettaglio interessante, che gli sguardi più attenti non hanno di certo non notato. Che cosa si nasconde dietro quel quadro? C’è chi ha già esposto la teoria secondo cui Chiara avrebbe fatto volutamente vedere l’illustrazione di famiglia per fare intendere a Fedez (e al pubblico?) che no, il divorzio non è stata cosa scelta da lei.

C’è anche un’altra ipotesi, tra le tante forse la più probabile, che aleggia dietro a questo fantomatico quadro. Non è che Chiara ha scelto di lasciarlo appeso per non “spezzare” il concetto di famiglia ai piccoli? Posto che loro sappiano che il papà non è più in casa con loro, forse l’influencer ha deciso di non aggiungere un altro trauma a loro, che indubbiamente hanno sofferto, soffrono e probabilmente soffriranno anche da grandi?

La riflessione, in tutto questo dinamismo di ipotesi e allusioni, scatta immediata: è realmente sano cercare di trovare la spiegazione a ogni piccolo gesto o a ogni piccola immagine? Dietro un quadro di famiglia deve obbligatoriamente esserci una spiegazione o una frecciata? La domanda è aperta, ma sicuramente Ferragni continua a essere molto chiacchierata…e tapirata, ma anche in questo c’è perplessità nel “pubblico”.