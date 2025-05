Chiara Ferragni, pure le sorelle la gelano: frase epica sulle bollette

Doveva essere una chiacchierata piacevole tra sorelle e n effetti lo è stata. In alcuni passaggi, però, sono emerse profonde differenze. E in un paio di occasioni Chiara Ferragni è stata gelata da Valentina e Francesca. Non che queste ultime la volessero volutamente mettere in difficoltà, ma alcune uscite tanto spontanee quanto dirette hanno lasciato senza parole l’ex moglie di Fedez. L’incontro a tre in famiglia è avvenuto nel podcast Storie Oltre Le Stories. A condurre Valentina Ferragni, ospiti le due sorelle maggiori.

Chiara Ferragni, le differenze con le sorelle Valentina e Francesca

La conversazione è durata circa un’ora. A un certo punto Chiara ha spiegato che dal 2016, dunque da quasi 10 anni, aggiorna una cartella sul suo cellulare, una Wishlist, ossia una lista di desideri. “Dentro ci sono screenshot e foto che faccio io. Sono cose che mi emozionano, ci saranno adesso dentro circa 2 o 3 mila foto. Quando le riguardo mi ricordo cosa mi piaceva della mia vita. Lu uso come fonte di ispirazione”, ha spiegato Chiara che ha aggiunto che si tratta principalmente di scatti che rappresentano ciò che vorrebbe fosse la sua vita: “Sono immagini di famiglie, di amici, di viaggi e cose lavorative”.

Primo commento secco e ‘ghiacciato’ di Valentina: “Non pensi già di averle queste cose?”. “Mhh non tutte”, la replica impacciata di Chiara che forse non si aspettava una simile domanda. “In gran parte però sì, le ho già”, ha aggiunto. Sulla Wishlist è intervenuta anche Francesca Ferragni. Anche lei ha posto una domanda secca e non proprio accomodante, evidentemente trovando alquanto strambo il fatto che la sorella pensi a ‘coltivare’ una cartella dal 2016: “Ma scusa, ma tu ti godi il presente?”. Pure in tale frangente Chiara è rimasta un po’ disorientata, salvo poi riprendere il filo del discorso: “Sì, tantissimo. Fino al 2016 ero sempre proiettata al futuro. Ero a pranzo in un posto e pensavo già a dove andare a cena la sera dopo. Poi no”.

Nel corso della chiacchierata l’ex moglie di Fedez ha anche raccontato che è solita scrivere e appuntare le sensazioni che la rendono felice, in quanto teme di non ricordarsele. “Siamo proprio differenti. Io e Francesca siamo più concrete”, la sottolineatura della conduttrice Valentina. Poi la frase epica della sorella Francesca, professione dentista e madre di un figlio (ora è incinta per la seconda volta): “Le mie sole liste sul telefono sono: “Paga la bolletta, fai la spesa, paga la retta del nido”. Altrimenti detto, pare che Valentina e Francesca siano meno con la testa tra le nuvole rispetto alla ‘romantica’ Chiara.

Lo sfogo in lacrime di Chiara Ferragni

In un passaggio dell’intervista, Chiara ha pianto. Le lacrime sono arrivate ripensando all’anno da poco trascorso, segnato dal Pandoro gate, dalla fine del suo matrimonio con Fedez e, notizia degli ultimi giorni, anche dalla conclusione della relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

“Per questo anno che ho passato che è stata la m**da più m**da assoluta, soprattutto nei primi quattro mesi, se non ci foste state voi e la mamma sempre al mio fianco, non so come sarei riuscita a uscirne”, ha raccontato l’influencer cremonese. E ancora: “Il supporto che mi avete dato è stato essenziale, siete state la mia speranza, in quel momento non riuscivo a vedere nessuna luce per tutte quelle cose di m***a che mi erano successe e voi siete state il mio faro di luce che mi ha portato fuori“.

Colpisce il fatto che la Ferragni parli sempre di cose che le “sono successe” come se ogni episodio negativo accadutole sia stato colpa del destino o di qualcun altro. Senza dubbio a volte può girare male, ma senza dubbio a volte è anche opportuno prendersi delle responsabilità e, magari, fare qualche mea culpa.