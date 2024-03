Chiara Ferragni pronta a lasciare l’Italia. L’indiscrezione

Secondo quanto riferito dall’inviato di Pomeriggio Cinque, Michele Dessì, sembra che l’influencer stia pianificando un viaggio.

Il giornalista ha rivelato che dopo lo scandalo del pandoro e dopo la crisi con Fedez, ora l’influencer sarebbe pronta a volare negli Usa per prendersi qualche giorno di vacanza. Si tratterebbe del primo viaggio dopo tutto ciò che le è accaduto. Secondo Dessì lei avrebbe bisogno di una distrazione, soprattutto per trovare nuove ispirazioni per i suoi contenuti social. Il giornalista, infatti, ha sottolineato come anche oggi l’influencer sia stata abbastanza latitante su Instagram e abbia messo contenuti già preparati in precedenza.

Sicuramente questi eventi possono averle fatto perdere un po’ di fantasia e quindi avrà bisogno di rinfrescare un po’ di idee. Bisogna dunque vedere se ora la Ferragni comunicherà del viaggio ai followers oppure sparirà per un po’. Ma dato che vuole recuperare credibilità ai loro occhi, abbandonarli non conviene.

L’intervista da Fazio

Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione da parte del pubblico è l’intervista rilasciata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. L’influencer si è presentata “a lutto”, mostrando le sue carte migliori. Ciò che ne è trapelato è “una vittima” della situazione che non è stata compresa perché “è stato tutto un fraintendimento“.

Ma l’intervista non ha convinto la maggior parte dell’opinione pubblica che ancora aspetta delle scuse ma soprattutto delle spiegazioni più esaustive. Chiara ormai ha perso di credibilità davanti a tanti e soprattutto nei confronti dei molti brand che hanno deciso di stracciare gli accordi fatti in precedenza.

La storia della crisi con Fedez, vera o presunta che sia, non ha comunque tolto del tutto l’attenzione che c’è nei confronti del pandoro gate. Anzi, in molti sostengono sia una trovata per focalizzare il pubblico su altro, ma non sta funzionando molto.

C’è chi, nonostante tutto, le rimane fedele e che, come ha raccontato lei, per strada le chiede un selfie, ma tutto ciò a lungo andare le basta? Decisamente un viaggio oltreoceano ad oggi è la scelta migliore per schiarirsi le idee e aspettare che “gli italiani dimentichino“.