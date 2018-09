Chiara Ferragni e Fedez, prima intervista insieme dopo le nozze: ecco dove

Chiara Ferragni e Fedez in TV, la prima intervista di coppia dopo le nozze in esclusiva a Mediaset? L’indiscrezione

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia del momento, potrebbero presto fare la loro comparsa a Canale 5. Pare che Mediaset, infatti, sia in trattativa con la coppia per aggiudicarsi in esclusiva la prima intervista della nota inflencer e del marito dopo le nozze. A pubblicare quest’indiscrezione è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha aggiunto anche dettagli interessanti su dove e quando questo potrebbe avvenire. Ad ospitare presto la Ferragni e Fedez dovrebbe essere Silvia Toffanin a Verissimo. L’accordo però, pare non sia stato ancora definito e, quindi, è forse troppo presto per dare certa l’ospitata dei due a Canale 5.

Chiara Ferragni e Fedez a Verissimo? L’invito di Silvia Toffanin

Non è la prima volta che Chiara Ferragni e Fedez vengono accolti (anche se singolarmente) in uno dei tanti programmi Mediaset. Fedez, per esempio, è stato recentemente ospite di Costanzo e Chiara, tempo fa, ha partecipato ad una puntata del Chiambretti Night. Se i due accettassero l’invito di Silvia Toffanin a Verissimo, però, sarebbe comunque un colpo groppo per il programma. La prima intervista di coppia dopo le nozze, infatti, attirerebbe sicuramente un numero incredibile di telespettatori e assicurerebbe alla rete un’esclusiva che tutti vorrebbero aggiudicarsi in questo momento. Riuscirà la Toffanin a portarsi a casa questo grande risultato?

Chiara Ferragni e Fedez: il matrimonio da favola raccontato sui social

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato ampiamente raccontato sui social. L’arrivo a Noto, il party la sera prima delle nozze, la cerimonia e la festa dopo lo scambio delle promesse sono stati raccontati dai presenti all’evento e dai diretti interessati in persona a più ripres. Foto e immagini dell’evento sono stati infatti condivisi e poi ripostati su Instagram da un numero impressionante di utenti.