Chiara Ferragni, polemica per un privè in pizzeria: la reazione di Fedez

Il rapper reagisce sui social alla polemica della pizzeria che ha coinvolto la moglie

Poche ore fa, il marito di Chiara Ferragni ha cinguettato su Twitter per criticare l’operato di un noto sito di gossip, dichiarando di essere responsabile per aver diffuso notizie sul loro conto senza controllare la veridicità dell’accaduto. La polemica è nata quando un pizzaiolo di Caserta ha diffuso la news su Facebook, scatenando l’ira degli utenti. In breve, l’influencer avrebbe contattato il locale e richiesto un privè forse per stare lontano da occhi indiscreti. Il proprietario della pizzeria è subito corso ai ripari rivelando i dettagli della vicenda, scagionando quindi la Ferragni supponendo che la chiamata potrebbe essere anche stata uno scherzo di cattivo gusto. Come era prevedibile, si è alzato un polverone mediatico, sul quale, poco fa, Fedez ha voluto dire la sua e ha lanciato una frecciatina al sito di gossip per aver diffuso la notizia.

Fedez non ci sta: “Prendere la prima stron…a e farci un articolo!”

È risaputo ormai che i Ferragnez sono spesso al centro di numerose polemiche e i fan della coppia conoscono l’abitudine del rapper nel controbattere alle provocazioni. “Tutorial giornalismo 2020: fare una bella ricerca tra gli stati su Facebook, prendere la prima stron…a che può fare click, non verificare minimamente la notizia e farci un fantastico articolo”, recita Federico Lucia su Twitter. L’articolo ha raccontato di un pizzaiolo di Caserta, il quale avrebbe ricevuto una chiamata da una persona a lui sconosciuta che chiedeva un privè per Chiara Ferragni: “No Chiara, non abbiamo privè. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”, avrebbe risposto l’uomo.

Il chiarimento del proprietario del locale su Facebook

Dopo le critiche da parte degli utenti del popolare social network, il casertano ha quindi precisato: “Si è alzato un polverone che praticamente non esiste. Io ero semplicemente felice che un personaggio famoso (o chi ne fa le veci o magari era uno scherzo) avesse chiamato in pizzeria per un tavolo. Da noi vengono attori, calciatori, e compagni cantando. Ho semplicemente risposto che non avevo quel servizio e ho semplicemente detto la verità. Non ho mai voluto fare differenze. Ci tengo a precisare che non ho rifiutato nessuno e mai mi permetterei“.