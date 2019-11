Chiara Ferragni, prima la polemica poi la confessione: la più grande paura

Chiara Ferragni, prima la polemica e poi la confessione: qual’è la sua più grande paura

Giornata movimentata per la nostra Chiara Ferragni che, in compagnia dei suoi amici e del piccolo Leo, ha trascorso questo weekend tra la bellezza e la serenità delle montagne. Fedez, invece, è rimasto a casa. Il rapper molto probabilmente si è recato in studio, per lavorare a qualche bella novità, e tramite i social ha regalato qualche chicca con il suo amico Luis Sal. Stamattina però è accaduto qualcosa che ha un po’ turbato la famosa influencer, che si è sfogata sui social (dove è accaduto il fatto) e si è posta alcune domande. In seguito, la Ferry ha preparato le valige perché era arrivato il momento di tornare a casa. E durante il viaggio, per tenersi impegnata, ha risposto alle domande dei suoi followers, sempre così interessanti e colorate. Rispetto a ciò che è accaduto questa mattina, l’aria ora è sicuramente più distesa e giovale.

Una domenica movimentata per Chiara Ferragni: “Perché?!?”

Ma che cosa è successo? Stamattina, Chiara Ferragni ha deciso di dare il buongiorno ai suoi fan postando una foto dove la si vede senza maglietta e con i leggings appartenenti alla ‘Chiara Ferragni Collection’. L’immagine (che potete vedere qui) non contiene nulla di scandaloso, eppure qualcuno ha avuto da ridire. Qualche suo follower, forse con la speranza di fare il simpatico, le ha scritto: “Chiara fai proprio schifo”, ottenendo anche un bel po’ di like. L’esperta di tendenze in un primo momento ha risposto con ironia (come del resto fa sempre) poi, però, tramite le sue Stories ha voluto condividere una particolare e veritiera osservazione. “Tra i primi commenti al mio nuovo post c’era naturalmente quello del fenomeno del momento. Di una persona che mi segue e che mi dice che faccio schifo eccetera. A me piace rispondere in maniera ironica. A quei commenti lì, figurati, io ci ho fatto il callo perché ci saranno sempre queste persone che pensano di essere simpatiche. Però quello che mi sconvolge è che c’è gente che mi segue e che mette like a questi commenti inutili, perché?!?”, ha raccontato e si è chiesta la cremonese.

“È una delle mie più grandi paure” le parole dell’influencer

Durante il viaggio di ritorno verso Milano, Chiara si è messa a disposizione dei suoi follower dando loro la possibilità di porgerle alcune domande. Tra le risposte, la Ferragni ha confessato qual è stata la sua più grande paura all’inizio della sua carriera: “Che tutti si potessero dimenticare di me da lì a 6 mesi, di essere una meteora. Non lasciare un segno in quello che faccio e nelle persone che incontro è una delle mie più grandi paure”. L’influencer ha inoltre svelato di credere molto nella legge d’attrazione e che le piacerebbe avere una famiglia numerosa.