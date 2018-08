Chiara Ferragni, pesanti insulti per il suo outfit: interviene Fedez

Chiara Ferragni insultata pesantemente sui social per un outfit: Fedez interviene

Pesanti insulti nei confronti di Chiara Ferragni, tanto che è stato costretto a intervenire anche Fedez. Scendendo nel dettaglio, la nota fashion blogger è stata fortemente attaccata dal pubblico a causa del suo outfit, sfoggiato ieri sera. Chiara ha indossato una gonna scollata sui lati e un top. Proprio la zona della scollatura laterale ha letteralmente fatto esplodere una pioggia di accuse e critiche da parte del pubblico. Tanti sono gli utenti che si sono scagliati contro la nota fashion blogger. In particolare, il pubblico accusa la Ferragni di aver indossare un outfit troppo provocante, che non si addice a una donna delicata come lei. Non solo, c’è anche chi è convinto del fatto che Chiara abbia indossato quella gonna allo scopo di attirare l’attenzione su di sé attraverso le critiche. Ed ecco che c’è qualche utente che chiede alla Ferragni se Fedez sia d’accordo o meno con questo genere di outfit. E proprio attraverso questa domanda che il rapper ha scelto di intervenire.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche per una gonna troppo scollata

Molti utenti chiedono alla Ferragni se il suo fidanzato le permette di uscire con questo tipo di outfit. “Ma il tuo fidanzato ti concede davvero di uscire così?”, ha scritto una delle tanti utenti che non ha per nulla apprezzato il suo abbigliamento. “Certo”, ha prontamente risposto Fedez, forse per placare le critiche. Ma questo non è bastato per calmare il pubblico, che da diverse ore non fa altro che commentare negativamente l’oufit della fashion blogger. Come sempre, la Ferragni sceglie di mantenere il silenzion e di non rispondere alle provocazioni. Ed ecco che arrivano anche i fan in suo supporto. Sono molti gli utenti che hanno deciso di spendere una parola in difesa di Chiara.

Chiara Ferragni, la fashion blogger nel mirino degli haters: i fan la difendono

Chiara non avrebbe dovuto sfoggiare quel tipo di gonna, secondo diversi utenti. Le accuse sono davvero tante sui social nei confronti della fashion blogger. Ma ci sono anche tante altre persone che hanno scelto di appoggiare la Ferragni. Sono molti i fan che non comprendono come nel 2018 ci sia ancora bigottismo. C’è chi continua ad affermare che non indosserebbe mai un outfit del genere, poiché si vergognerebbe. Intanto, Chiara pensa a trascorrere il suo tempo con il figlio Leone e il compagno Fedez, mentre il matrimonio si fa sempre più vicino.