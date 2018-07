Chiara Ferragni su Vanity Fair: allattamento, matrimonio e il nuovo sogno

Intervista di Chiara Ferragni a Vanity Fair: le dichiarazioni su matrimonio, allattamento e lavoro

A un mese dal matrimonio con Fedez – che verrà celebrato a Noto, in Sicilia, il prossimo 1 settembre – Chiara Ferragni ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto, The Blonde Salad ha raccontato la sua nuova vita di mamma e futura moglie. Un sogno, quello del matrimonio, che è nato in Chiara solo di recente. Prima, infatti, non era propensa a sposarsi con qualcuno. “Fino a qualche anno fa dicevo sempre “figli sì, matrimonio no”. Ma in America ho conosciuto giovani coppie sposate. E ho visto il lato romantico, il matrimonio come messaggio d’amore completo. Non sai se durerà per sempre ma dirselo in quel momento è una scelta forte”, ha rivelato la fashion blogger. “Il matrimonio sarà super social, vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva”, ha aggiunto la Ferragni a proposito delle nozze con il rapper lombardo. Come chiarito su Intagram da Fedez, il matrimonio non sarà religioso.

Chiara Ferragni mamma: le dichiarazioni sul figlio Leone

Da quando è diventata mamma del piccolo Leone – nato lo scorso marzo a Los Angeles – Chiara Ferragni è spesso oggetto di critiche e malelingue. Ma la giovane si fa scivolare tutto addosso, come la polemica per l’eccessiva esposizione del figlio sui social network. “Da Instagram parlo con 13 milioni di persone, senza filtri. È un potere pazzesco. Perché non usarlo? Io metto tutto quello che fa parte della mia vita, le cose che mi danno felicità e che penso possano ispirare gli altri. Non credo che non abbia riflettuto sull’opportunità di postare immagini di Leo. Ma io e Fede siamo cresciuti sui social, sarebbe stato strano e poco coerente non condividere la nostra vita da genitori”, ha chiarito la web influncer.

E sull’allattamento di Leone interrotto dopo solo due mesi, Chiara ha puntualizzato: “Io avrei voluto allattare il più lungo possibile ma, già dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale. L’idea di maternità che ho io è che non ci si deve annullare per un figlio. Detto questo, io ho anche molti aiuti e sono il boss di me stessa, posso decidere quando e come organizzarmi, non per tutte è così. Ognuna faccia quello che desidera e che può”.

Il nuovo sogno di Chiara Ferragni per festeggiare dieci anni di attività

(Quasi) moglie e mamma serena, Chiara Ferragni è ora determinata a realizzare un altro sogno in ambito lavorativo. Dopo il matrimonio con Fedez, comincerà a girare un documentario sulla sua storia, sulla nascita del blog The Blonde Salad, avvenuta nel 2009. “Quest’anno, a settembre, comincio a girare un documentario su di me, la mia storia. È un modo per celebrare questo decennale di attività. Il sogno? Portare il film al festival di Venezia del 2019“, ha confidato Chiara.