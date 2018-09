Chiara Ferragni, pazienza finita: la replica decisa alle critiche

Chiara Ferragni, anche la sua pazienza ha un limite: la replica decisa alle critiche

Mite, dolce, sempre pacata nel parlare e nel porsi. Chiara Ferragni e l’aplomb sono ormai un binomio. Eppure capita anche a lei ogni tanto di perdere la pazienza. Ed è successo nelle scorse ore, sul terreno che l’ha consacrata come star: Instagram. Sul social infatti la neo moglie di Fedez ha voluto replicare a delle critiche e a delle tristi affermazioni riguardanti la sua forma fisica. Tutto è iniziato dopo che ha pubblicato uno scatto in reggipetto e diversi follower le hanno scioccamente chiesto, con un malcelato sarcasmo, perché non ricorra alla chirurgia estetica viste le sue possibilità economiche. L’influencer non ha tardato a farsi sentire sulla questione, strappando miriadi di consensi…

La neo moglie di Fedez: “Veramente un messaggio pessimo, soprattutto se viene da una donna”

“Con tutti i soldi che hai perché non ti rifai?”, le ha chiesto una follower, dopo aver visto la sua foto in intimo. “Veramente un messaggio pessimo, soprattutto se viene da una donna”, ha fulmineamente replicato Chiara. Ma non è finita qui. Qualcun’altro ha ironizzato con un “Ne ho di più io”. “Hai vinto complimenti“, altra fulminea replica della Ferragni che nello scatto in questione ha pubblicizzato il marchio di Intimissimi. E ancora: “Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione”, ha scritto la web influencer, riferendosi a un triste commento di un ‘seguace’ che, tagliente, le ha domandato se “Non le vendono da intimissimi?”. I botta e risposta hanno provocato la reazione di tantissimi fan di Chiara, che, schierati con lei, l’hanno difesa, invitandola a non curarsi delle malelingue.

Chiara Ferragni: messaggio alle donne

Infine Chiara, dopo le critiche di tali follower, ha lanciato un messaggio alle donne, consigliando di non compiacere per forza i gusti altrui: “Amatevi per quello che siete e cercate di migliorarvi solo per voi stesse, non per piacere agli altri”. Polemica archiviata per la bionda del web più famosa d’Italia, che, anche quando perde la pazienza, mantiene sempre un aplomb impeccabile.