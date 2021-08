Chiara Ferragni, patrimonio da record: quanto fattura e quanto guadagna

Il successo di Instagram cresce e con esso anche le potenzialità commerciali. Influencer e pseudo-influencer hanno capito perfettamente e alcuni ne hanno fatto un’arma di guadagno potente tramite pubblicità, collaborazioni, sponsorizzazioni e lanci di linee proprie. Chiara Ferragni riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca e qualsiasi idea che realizza. Non sorprende che brand e aziende facciano a gara per ottenere una sponsorizzazione da lei, consapevoli del fatto che dal quel momento i propri prodotti diventeranno super richiesti. Quanto guadagna Chiara Ferragni? Il giro d’affari sfiora i 20 milioni di euro, come rivelato da Milano Finanze. A dare la spinta è la società di consulenza per le attività di marketing, eventi e gestione di diritti d’immagine dei talent “Sisterhod” che ha archiviato un fatturato di 12,9 milioni.

A risentire della pandemia da Coronavirus è stata l’azienda che gestisce il marchio The Blonde Salad, Tbs Crew, i cui ricavi sono calati a 4,8 milioni da 6,4 milioni. La società che ha in portafoglio il brand Chiara Ferragni Collection, Fenice, ha registrato una perdita di 3,48 milioni dovuta alla penale da 4,1 milioni che, come già riferito da Repubblica, è stata pagata a N1, il socio di minoranza che era il partner per la produzione di scarpe e accessori, sostituito ora da Swinger International.

Chiara Ferragni quanto guadagna al mese grazie ai social? La stima

Chiara Ferragni è l’influencer e imprenditrice digitale più famosa al mondo. Sceglie sempre il meglio quando si parla della sua vita privata, dalle vacanze in lussuosi resort a 5 stelle all’arredamento per la casa, fino ad arrivare alle auto e alle cene. Gli introiti maggiori, però, deriverebbero dall’attività social. I followers della Ferragni aumentano infatti ogni giorno sempre di più. La cifra precisa è incalcolabile ma supererebbe i 200.000 euro all’anno, oltre 16.000 euro al mese.

Ricordiamo che ha anche un marchio col suo nome, collabora con altri brand, quindi gli introiti sono cifre davvero da capogiro al mese, per non parlare all’anno. Solo qualche anno fa ha accumulato 90.000 euro circa grazie alla società Serendipity, che si occupa di incassare le royalties che derivano dal suo marchio.