Fedez e Chiara Ferragni a Villa Bonomi: dove si trova e perché è famosa

La bella influencer ed il rapper sono ospiti in una splendida location sul Lago di Como: una scelta non a caso

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni di meritato relax in una splendida dimora sul lago di Como. Dopo la vacanza in un resort extralusso in Versilia (dove una junior suite si paga circa mille euro a notte), i Ferragnez hanno scelto l’incantevole Villa Bonomi.

Ad accompagnare stavolta la bella influencer, oltre al marito anche i figli Leone e Vittoria. Ma non solo. Nelle ultime Instagram stories condivise dall’imprenditrice digitale è apparsa anche la sorella Valentina Ferragni. Non è la prima volta che The Blond salad sceglie il lago di Como per le sue vacanze.

In passato l’influencer è stata ospite al Grand Hotel Tremezzo e al Mandarin Oriental. Ed è proprio in quest’ultima location che ha degustato la pizza Ferragni, ovvero quella che si autorigenera. Per questo weekend di metà luglio la celebre coppia ha deciso di ritrovare un po’ di serenità a Villa Bonomi.

Si, serenità, perché negli ultimi giorni Fedez è stato destinatario di nuove iniziative giudiziarie da parte del Codacons. Stavolta però il rapper ha deciso di passare al contrattacco e denunciare la celebre associazione in difesa dei consumatori per stalking giudiziario.

Grazie alla tranquillità e alla bellezza di questo angolo di paradiso che è Villa Bonomi, sicuramente il rapper potrà affrontare tutti i problemi con uno spirito nuovo. A differenza della vacanza in Versilia, stavolta i Ferragnez non pagheranno un euro.

La celebre coppia è stata infatti invitata da Vincenzo Dascanio, uno dei più famosi flower designer. Mentre le foto della location stanno diventando virali sul web, c’è anche chi ipotizza che tra i Ferragnez e Dascanio ci possa essere qualche progetto in progress.

Ormai Chiara e Fedez sono di casa sul lago di Como. E sono in tanti a rilanciare i rumors che la coppia stia cercando anche una dimora per le loro vacanze. Chissà magari quella di George Clooney? Sebbene la casa di Amal e dell’attore americano sia uno splendore, Villa Bonomi è uno scrigno di bellezza.

La villa ha una struttura piuttosto massiccia ed ha una vista impareggiabile sul lago. Tra le attrattive anche una promenade dove a tenere compagnia all’ospite saranno un tripudio di fiori e piante di varia origine e specie. La struttura possiede undici camere da letto, un’ampia piscina coperta e quattro ettari di vegetazione tutto intorno.

La costruzione è dei primi del ‘900 ed ha visto una ristrutturazione circa 40 anni fa dall’architetto Luigi Caccia Dominioni per il cavalier Antonio Ratti. IL giardino che lambisce la residenza è il lavoro di Pietro Porcinai, uno dei più importanti lanscape artist del ‘900.