Chiara Ferragni paparazzata insieme ad un altro: Fedez geloso? Parla lei

Fedez geloso di Chiara Ferragni? Il gossip impazza e la fashion blogger chiarisce

Fedez e Chiara Ferragni sono tra le coppie più in vista del momento. Siti e riviste di gossip si ritrovano spesso a scrivere di loro, pubblicando scatti rubati e notizie che riescono sempre a catturare l’attenzione dei loro lettori. Uno degli ultimi scoop che ha visto protagonista Chiara e, indirettamente, anche Fedez, è stato commentato proprio pochi minuti fa dalla fashion blogger in persona sui suoi social. La Ferragni, paparazzata in compagnia di un altro uomo, si è detta divertita di come i giornalisti avevano riportato la news e, con l’occasione, ha rivelato la vera identità dell’uomo che, secondo il magazine, avrebbe acceso la gelosia di Fedez (smentendo di conseguenza il gossip sul suo conto).

Chiara Ferragni sui social spiega: ecco chi è veramente l’uomo con cui è stata fotografata dai paparazzi

Nella foto condivisa da Chiara Ferragni, dove si vede lei in compagnia di un altro uomo, c’è anche Fedez. Il fatto che il rapper sia stato immortalato mentre fissa la consorte con sguardo geloso, come spiegato da Chiara, è però solo una pura casualità. La fashion influencer, difatti, ha pubblicato una stories su Instagram dove riprendeva la notizia e, divertita, ha rivelato l’identità dell’uomo che stava abbracciando e baciando quando è stata avvistata dai paparazzi. “Fedez sembra geloso ma il tipo misterioso della foto è il mio migliore amico”, ha chiarito la Ferragi. Nessun triangolo amoroso dunque, ma solo una semplice uscita tra conoscenti.

I Ferragnez sempre più innamorati: procede a gonfie vele la loro storia d’amore dopo la nascita di Leone

Che tra Chiara Ferragni e Fedez possa esserci aria di crisi riesce difficile anche solo pensarlo. Da quando si sono sposati, e dopo la nascita di Leone, i due sono apparsi sempre più felici e innamorati. Le cose non potrebbero andare meglio per la coppia.