Chiara Ferragni, nuova frecciatina a Fedez: capitolo chiuso?

Dopo varie settimane di assenza, Chiara Ferragni è tornata sui social. Inizialmente, il suo è stato un ritorno abbastanza tranquillo. Difatti, per giorni ha pubblicato solamente contenuti relativi al suo lavoro o ai suoi viaggi. Ma, negli ultimi giorni, si è scatenato un vero e proprio caos. Un paio di giorni fa, Fedez ha smesso di seguirla su Instagram, arrivando persino a bloccarla. Il motivo? Pare che l’unfollow sia arrivato poco dopo che quest’ultima ha iniziato a seguire il cantautore Naska. Proprio con lui, circa un mese fa, il rapper milanese ha avuto una rissa. Dunque, probabilmente guidato dalla gelosia, l’ex giudice di X Factor ha avuto questa reazione istintiva.

Ad ogni modo, questo exploit di Fedez non sembra aver scosso più di tanto la Ferragni, che pare essere sempre più centrata su se stessa. Se fino a qualche settimana fa sui social sembrava non aver accettato la decisione di separarsi e mostrava la volontà di lavorare per ricostruire il loro matrimonio, ora i segnali che manda sono nettamente cambiati.

Come riportato da Deianira Marzano, poco fa, l’influencer ha messo mi piace ad un commento di una fan su un suo Tiktok che diceva: “Convinta che sarai più felice di prima”. Un like che pare indicare che l’imprenditrice digitale sia pronta a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle questo brutto periodo, non solo lavorativo ma anche personale.

D’altro canto, nonostante le presunte scenate di gelosia, Fedez sta approfittando alla grande della sua nuova vita da single. Tra viaggi e feste, la quotidianità del rapper si è trasformata notevolmente rispetto a qualche mese fa, quando sembrava dedicarsi esclusivamente alla vita domestica e familiare. Recentemente, il settimanale Chi lo ha beccato insieme ad un’altra ragazza durante una serata in discoteca. A quanto pare, il cantante sarebbe rientrato a casa in compagna di due ragazze e due amici.

Questo atteggiamento sembra allontanare sempre più Chiara dal marito. Difatti, sembra intenzionata a recuperare ciò che ha perso nel lavoro e a dedicarsi ai suoi figli e diversi suoi fan sostengono sia ormai pronta a chiudere il capitolo del suo matrimonio.